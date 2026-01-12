CANLI AKTARIM

Başbakan Ünal Üstel, “Biz hükümeti kurduğumuz gün halkımıza hep bir söz söyledik, geçmişteki siyasette istikrar sağlanmadığı için, hükümetlerin ömürleri kısa olduğu için 2013’ten kalan tüm projeleri bir bir bitireceğiz dedik. Bu halkımıza koalisyon ortaklarımızla birlikte sözümüz oldu ve nerede bir yarım kalmış proje var ise gündeme aldık. 2026 yılı sonuna kadar yarım kalan bütün projeleri bitirip halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.

“Altyapı çalışmalarına öncelik verdik…”

Üstel, özellikle altyapı ve sağlık alanında yürütülen çalışmalara değindi. Ercan Havalimanı, Lefke Çevre Yolu ve yonca kavşağı, Girne-Alsancak, Girne-Çatalköy, Çatalköy-Değrimenlik, Karpaz-Zafer Burnu gibi projelerin geçmişten bekleyen çalışmalar olduğunu belirten Başbakan, altyapıya öncelik vermelerinin amacını “İnsanımızın daha çağdaş ve daha güvenli yollarda hareket etmesini sağlamak” olarak açıkladı. Projelerin bir kısmının Türkiye ile imzalanan protokoller kapsamında, bir kısmının ise yerel kaynaklarla yapıldığını ifade etti.

“2025 Sağlıkta sağlık yılı olacak dedik, bu sözümüzü de tuttuk”

Sağlık alanında yapılan yatırımlar ve planlamalar hakkında detaylı bilgi veren Başbakan Ünal Üstel, Güzelyurt Hastanesi örneğini paylaştı: “Güzelyurt Hastanesi ile ilgili uzun bir çalışma yaptık. Bizden önce de konu hep gündemdeydi ancak siyasi istikrarsızlık ve hükümetlerin ömürlerinin kısa oluşu nedeniyle hastane hep yarım kaldı. Biz hastaneyi bitirmek için çalışmalarımızı başlattık ve halka bir söz daha verdik. 2025 sağlık dönemi olacak dedik. Nerede bir eksik varsa temeli atacağız dedik. Bu sözü de tuttuk.”

Başbakan Üstel, 6 Şubat depremi sonrası sağlık tesislerinin depreme dayanıklılık durumlarını da gündeme aldıklarını belirtti, “Bunu da önümüze alıp sağlıkta hizmet eden merkez ve hastanelerin depreme dayanıklı olmayanlarını tadil edilmesi için düğmeye bastık” ifadelerini kullandı.

Güzelyurt Hastanesi… “Hesap sormak en doğal hakkım”

Güzelyurt Hastanesi’nin ihale süreciyle ilgili de bilgiler veren Üstel, yüklenici firmanın taahhüt ettiği 15 Kasım tarihine dikkat çekti, şunları kaydetti:

“Bu geçen sürede Cumhurbaşkanlığı seçimi yaşadık, Mecliste bütçe çalışmaları yaptık bazı yerleri ziyaret etmekte geciktik bu süreçte. Yeterli denetim yapmıyorsunuz diyorsunuz. Ben bunu kendime şiar edindim ve tüm ihaleye çıkan projeleri yerinde zaman zaman denetliyorum. 15 Kasım’dan sonra bir kere daha gittim Güzelyurt Hastanesine ve işleyişin neden ağır gittiğini sorguladım. O an yüklenici firmayı sorgulamak mecburiyetindeydim, kimseyi rencide edecek bir kelime kullanmadım. Takdir edersiniz ki hesap sormak da en doğal hakkım. Ya hesap sormazsınız diyorsunuz ya denetlemezsiniz diyorsunuz, bunları yapınca da neden diyorsunuz. Nedeni süratli bir şekilde hastanenin bitirilip Güzelyurt halkına hizmet etmesi.”

“Bu şov değildir, reyting değildir. Herkes aldığı görevin bilinci ile hareket edecek ve çalışacak”

Başbakan Ünal Üstel, önümüzdeki hafta Pamuklu Hastanesi’ni de ziyaret edeceğini ve gerekli denetimleri yapacağını açıkladı. Üstel, “eğer Pamuklu Hastanesi yapımında da gidişatta bir sıkıntı varsa orada da aynı uyarıları yapacağım. Bu şov değildir, reyting değildir. Herkes aldığı görevin bilinci ile hareket edecek ve çalışacak. Bizim isteğimiz bu yönde” ifadelerini kullandı.

“Narenciyeye tarihi destek…”

Başbakan, narenciye üreticilerine yapılan destekler hakkında da açıklamalarda bulundu, şunları kaydetti:

“Mandorada ilk defa mandora alımlarında fiyatı açıkladık. Bu kadar yüksek tarihinde görmedi. Sıkma 13 lira, alım 14 lira. Fiyatlar açıklandığı anda alıcısı oldu ve Cypruvex’ten 10 bin tonun sözleşmesini de şirketimiz yaptı. Halkımız da özel sektörün daha düşük fiyatta ürünü almaması için biz Cypruvex olarak devreye girdik, fiyatı açıkladık, üreticinin yüzü güldü. Tüm üreten kesimlerle oturup konuşarak hepsi ile konsensüs sağladık ve süreci tamamladık.”

Lefke Gazi Lisesi… “Öncelik çocuklarımızın güvenliği ve eğitim kalitesi”

Lefke Gazi Lisesi ile ilgili de konuşan Üstel, okul aile birliği ve sivil toplum kuruluşlarının farklı taleplerinin süreci uzattığını belirtti.

Başbakan Üstel, “Lefke Gazi Lisesi’ni sayın bakanla birlikte iki kez ziyaret ettik. Okul aile birliği bir taraf, sivil toplum kuruluşları başka bir görüş söylüyor; biri binayı koruyalım diyor, diğeri başka yerde yapılsın diyor. Bu binanın mimarisi güzel olabilir, ama asıl önemli olan çocuklarımız” dedi.

Üstel, geçici olarak konulan konteynerlerle çocukların güvenli bir ortamda eğitim almasının sağlandığını belirterek, “Çocuklarımız güvenli bir yerde ve çağdaş bir şekilde eğitim almalı. Biz okul aile birliğinin başka yere yapalım önerisini yerinde tespit ettik. Ancak 2 gün sonra bazı kuruluşlar ‘müsaade etmeyiz, yerinde güçlendirin’ dedi. Biz de Anıtlar Yüksek Kurulu’na bu konuda çalışma yaptırdık. Sonra başka bir bina önerisi geldi. Bu yaklaşım doğru değil ve süreci uzattı” ifadelerini kullandı.

Başbakan Üstel, sürecin uzamasından duydukları memnuniyetsizliği de dile getirerek, “Biz istedik ki oradaki tüm birimler hem fikir olsun, tek bir çizgide hareket edelim ve çocuklarımıza güzel bir hizmet götürelim. Madem siz ziyaret ettiniz ve başka bir yer öneriyorsunuz, ona da bakarız” diye konuştu.

Asgari Ücret konusu… “Az alana çok, çok alana az hayat pahalılığı verelim”

Başbakan Ünal Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nde yaptığı konuşmada asgari ücret ve prim destekleriyle ilgili de önemli açıklamalarda bulundu. Üstel, kadınların iş gücüne katılımını teşvik etmek amacıyla çalışanlara yüzde 100, işverenlere ise yüzde 80 prim desteği sağlandığını ve her ay yaklaşık 250 milyon TL’lik prim desteği verdiklerini açıkladı. Başbakan, “Varsa geçmişte böyle prim desteği veren hükümet, oturup konuşalım” dedi.

Hayat pahalılığı konusunda Meclis’e daha önce yaptığı çağrıyı yineleyen Üstel, düşük maaş alan vatandaşların daha fazla, yüksek maaş alanların ise daha az hayat pahalılığı desteği almasını öngören bir sistemin kurulması için komite önerisinde bulundu.

Üstel, Ulusal Birlik Partisi, Yeniden Doğuş Partisi ve Demokrat Parti hükümetinin bu konuda her türlü düzenlemeyi yapmaya hazır olduğunu belirterek konuşmasını tamamladı.