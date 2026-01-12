Fileleftheros gazetesinin haberine göre, 1963-64 olaylarında hayatını kaybedenleri anmak için dün yapılan törende konuşan Hristodulidis, 1 Ocak'tan bu yana AB Konseyi Dönem Başkanlığı’nı gururla yürüten Rum Yönetimi’nin yoluna sorumlulukla devam ettiğini ve bazılarını rahatsız edebilecek olsa da, sözlerle değil eylemlerle, özellikle jeostratejik öneme sahip geniş bölgede güvenlik ve istikrar sağlayıcı rol üstlendiğini kaydetti.

Hristodulidis, 1963-64 olaylarından 10 yıl sonra, 1974 yılında “Türk işgali ve istilasının” gerçekleştiğini ve bu olayların, Türkiye'nin “bölünme planlarını” tarihsel açıdan teyit ettiğini iddia etti.

Rum Yönetimi’nin, “kurtuluş ve yeniden birleşme mücadelesine olan mutlak bağlılığını” teyit eden Hristodulidis, şu anda ülkenin geleceği olamayacak, kabul edilemez ve sürdürülemez bir durumun var olduğunu, bu nedenle de en başından beri, “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin toprak bütünlüğünü yeniden sağlamak, ülkeyi özgürleştirmek ve yeniden birleştirmek için belli bir plan temelinde çalıştıklarını dile getirdi.

Habere göre Hristodulidis, konuşmasında güçlü ve dirençli bir ekonomi, devletin modernizasyonu ve caydırıcılığı güçlendirmek hedefiyle sığınmacı sorunuyla nasıl mücadele edildiğinden de bahsederek, 1963-64 döneminde “Kıbrıs Cumhuriyeti”nin bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü savunan fedakar gönüllü savaşçılara teşekkür edip konuşmasını sonlandırdı.