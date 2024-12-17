Başbakan Ünal Üstel'in açıklaması şöyle:

Hükümetimizi kurduğumuz günden bugüne, yaşanan tüm dış kaynaklı ekonomik sıkıntılara rağmen, çalışanlarımızı ve üretenlerimizi mağdur etmemek, onları enflasyona ezdirmemek, refah seviyelerini korumak ve emeklerinin karşılığını almaları adına elimizden gelen tüm çabayı ortaya koyduğumuz halkımızın takdirindedir.

Hükümetimiz kamu alacakları, krediler, hibeler ve desteklerle ilgili halka verdiği taahhütleri hem tutar hem de zaman olarak yerine getirmeye devam ediyor.

Bu dönem içerisinde gerek sigortalı gerekse kamu çalışan ve emeklilerimizin maaşları veya 13. Maaşları ile alakalı akıllarına hiçbir soru işareti düşürmedik, acaba dedirtmedik. Yılın sonuna geldiğimiz bu dönemde, ortaya koyduğumuz duruşu yine bozmuyoruz.

- Kamu çalışanlarımızın ve kamu emeklilerimizin toplam 3 Milyar 277 milyon lira tutarındaki 13. Maaşlarını olması gerektiği şekilde 24 Aralık tarihinde ödüyoruz.

- 45 bin 287 Sosyal Sigorta emeklimizin 1 milyar 778 milyon TL tutarındaki 13.maaş ödemelerini 25 Aralık tarihinde gerçekleştiriyoruz.

13. Maaşların yanında;

Üreticilerimizi de mağdur etmeyeceğiz ve onların hep yanında duracağız sözümüze sahip çıkarak, 2023-2024 Narenciye sezonunda ürünü dalında kalan 619 üreticimize, 27 Bin 416 Ton ürünü karşılığında toplam 164 Milyon 219 Bin TL’lik tutarı 18 Aralık 2024 tarihinde ödüyoruz.

Ayrıca, 2024 yılı içerisinde 542 üreticimizden alınan toplam 14 bin 413 Ton Buğday ürününün karşılığı olan 152 Milyon 682 tutarındaki bedeli de 19 Aralık 2024 tarihinde üreticilerimize ödemeye başlıyoruz.

Değerli kardeşlerim;

Yaklaşık bir haftalık bir süre içerisinde, rutin maaş ve diğer ödemelerinin haricinde, yaklaşık 5 milyar 371 milyonluk ek bir kaynağı ekonominin dolaşıma sokmuş olacağız. Bu da ekonomimizin çarklarının sağlıklı ve güçlü bir şekilde dönmeye devam etmesine ayrıca katkı sağlayacaktır.

Bu vesileyle, yarattığımız ve sağladığımız kaynaklarla bir kez daha vatandaşlarımızın alın terlerinin karşılığı olan alacaklarını zamanında ve eksiksiz şekilde ödemekten duyduğumuz memnuniyeti sizlerle paylaşıyor, tüm halkımıza en içten saygılarımı sunuyorum.