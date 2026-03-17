PGM’nin güvenlik altyapısını güçlendirmek maksadıyla, faaliyete başladığı tarihten günümüze kadar POLVAK tarafından yürütülen geliştirme çalışmaları çerçevesinde, Türkiye’de faaliyet gösteren Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'nın yapmış olduğu 23.000.000 TL değerindeki katkı ile 14 adet motorlu araç olmak üzere, POLVAK tarafından satın alınan toplam 10.267.000 TL değerindeki: 12 adet x-ray cihazı, 100 adet el telsizi, 10 adet drone, 3 adet dizüstü bilgisayar, 3 adet projeksiyon cihazı, 10 adet seyyar araç tepe lambası, el dedektörleri ve aktif görev üniformaları PGM’nin kullanımına verildi.

POLVAK tarafından PGM’ye kazandırılan bir kısım motorlu araç ve diğer malzemelerin tanıtımı ise, bugün Polis Genel Müdürlüğü’nde yapıldı. Etkinliğe, Polis Genel Müdürü Ali ADALIER, PGM I. Yardımcısı Gökay KARAGİL, POLVAK yönetim kurulu başkanı Günay ÇERKEZ ve üyelerinden Nurettin ÇIKAROĞLU, Cemal DUBA, Mustafa TUNALI, İbrahim DAĞMAN ile POLVAK müdürü Hamit SOYBİR katıldı.

Etkinlikte, PGM-Arge Müdürü Hüseyin BORA; POLVAK’ın kuruluşu, faaliyetleri ve vakfın PGM’ye bugüne kadar yapmış olduğu bağışlar hakkında bilgi vermesinin ardından söz alan POLVAK yönetim kurulu başkanı Günay ÇERKEZ ise; vakıf olarak Polis Teşkilatı’nın başarılı olması için her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını, halihazırda PGM’ye kazandırılan motorlu araç ve malzemeler sayesinde Polis Teşkilatı’nın daha donanımlı hale getirildiğini ve katkıların süreceğini belirtti.

PGM Ali ADALIER ise; POLVAK tarafından yapılan bağışlardan dolayı şahsı ve kurumu adına vakfın başkanı ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti. ADALIER ayrıca, donanımlı ve teknolojik imkanlara sahip bir polis teşkilatının halka hizmette daha başarılı ve motive olacağına vurgu yaptı ve vakıf aracılığıyla Polis Teşkişlatına katkı koyan halkımıza da teşekkür etti.