Başbakan Ünal Üstel, Adıyaman'da deprem nedeniyle çöken otelde bulunan iki kafileyle ilgili olarak “4 kişi kurtarıldı, 35 kişiden henüz sağlıklı bilgi yok” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, “Adıyaman’da bulunan ve depremde herhangi bir zarar görmeyen Gazimağusa Canbulat Özgürlük Ortaokulu kafilemizi sağ salim ülkemize getirmiş bulunmaktayız” dedi.

Üstel, Adıyaman’da bulunan yetkililerle yapmış olduğu temasların ardından elde edilen verilere işaret ederek, şunları söyledi:

“Deprem felaketinden ciddi şekilde etkilenerek çöken diğer otelde Gazimağusa Türk Maarif Koleji kafilesinde 24 öğrencimiz, 4 öğretmenimiz ve 11 velimiz konaklıyordu. Deprem sonrası otelde bulunan 3 velimiz ve 1 öğretmenimiz kendi çabaları ile çöken binadan hafif yaralarla çıkmayı başardılar. Sağlık durumları iyi.

Geriye kalan 24 öğrencimiz, 3 öğretmenimiz ve 8 velimiz toplamda 35 vatandaşımız hâlâ çöken binanın enkazı altında hayatta kalma mücadelesi veriyor.”

“Adıyaman’a gönderdiğimiz kurtarma ekipleri çalışmalarını zorlu şartlarda yürütmeye devam ediyor” ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, iş makinelerinin de kurtarma çalışmalarına destek verdiğini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU, ADIYAMAN VALİLİĞİ İLE TEMAS HALİNDE…

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’nun Adıyaman Valiliği ile daha çok insan gücü ve ek vinçler sağlanması için görüşmelerini sürdürdüğünü aktaran Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Deniz yolu ile Türkiye’ye az önce varan 8 araç ve 30 kişiden oluşan Sivil Savunma ekibimiz ve 7 personel bir araçtan oluşan AKUT ekibi de Adıyaman’a doğru yola çıkmış bulunuyor. Bu ekibimizin de kısa bir süre içinde kurtarma çalışmalarına dahil olmasını bekleniyoruz. Kamuoyuna düzenli ve doğru bilgi aktarımına devam edeceğiz.”