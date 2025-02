Başbakan Ünal Üstel ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara müjde verdi. Başbakan Üstel, 2025 yılına gençlere yönelik önemli projelerle giriş yapacaklarını belirterek, “III. İlk Evim Kredi Paketi”nin 12 Şubat’ta başlatılacağını duyurdu. Bu paketle, ev sahibi olmak isteyen gençler için yeni fırsatlar sunulacak.

Başbakan Ünal Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"2025 yılının devam eden tüm projelerin tamamlandığı, halkın hayatına dokunacak yeni projelerin hayat bulacağı ve her şeyden önemlisi gençlere yönelik uygulamaların artarak hayata geçirileceği bir yıl olacağını belirtmiştik. Halkımıza ve özellikle gençlerimize verdiğimiz sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. 2025 yılını gençlerin yılı yapmaya kararlıyız.

Hatırlanacağı üzere İlk kez konut sahibi olacak vatandaşlarımızın konut alımları için 2023 yılında “İlk Evim Kredi Paketi”, 2024 yılında “II. İlk Evim Kredi Paketi” hayata geçirmiştik. Bu kredi paketleri kapsamında gençlerimize 705 milyon TL tutarında düşük faizli ve 10 yıl vadeli kredi kullandırarak 517 vatandaşımızı da ev sahibi yapmıştık. Gençlerimize yönelik destek paketlerimize devam ediyoruz. Bu maksatla III. İlk Evim Kredi paketini 12 Şubat tarihinde başlatıyoruz.

Amacımız tüm gençlerimizin kendi topraklarında kök salmalarına, yuva kurmalarına ve ülkemizin geleceğini teminat altına almalarına katkı sağlamaktır.

Gençlere yönelik diğer projelerimizi de çok kısa bir sürede hayata geçirmeye devam edeceğiz. İlk İşim Kredi Paketimiz hazırlanıyor. Sosyal konut projelerimizle alakalı artık son aşamaya gelmiş durumdayız.

2025 yılını gençlerin ve projelerin yılı yapma hedefimize bağlı kalarak hükümet olarak emin adımlarla gelecek yolculuğumuza devam ediyoruz"

3. İLK EVİM KREDİ PAKETİ BAŞVURU ŞARTLARI

3. İlk Evim Kredi paketinden kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları adına kayıtlı evi olmayan ve hane geliri 250 bin TL’yi geçmeyen KKTC vatandaşları yararlanabilecekler.

Söz konusu kredi aylık eşit taksitli, azami 120 ay vadeli ve 2.2 milyon TL’yi geçmemek üzere satın alınacak konutun değerinin en çok %80’i kadar olacaktır.

Kredinin faiz oranı, aylık % 1,75 ve yıllık % 21 olacak ve bu krediler için bankalar tarafından üçüncü kişilere ödenenler hariç, faiz dışında herhangi bir komisyon veya masraf alınmayacaktır.

Bu kredi ile satın alınan konutlar için alıcı, satış ve ipotek işlemleri için tapuda ödenmesi gereken vergi, resim ve harçlardan muaf tutulacaktır.

Kredi paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, aşağıda isimleri verilen bankalardan başvuru yapabileceklerdir.

BAŞVURUDA BULUNABİLECEK BANKALAR

Akfinans Bank Ltd. Albank Ltd. Asbank Ltd.

Creditwest Bank Ltd. K. Kapital Bank Ltd. K. Vakiflar Bankası Ltd.

K. T. Koop. Merkez Bankası Ltd. Limasol Türk Koop. Bankası Ltd. Novabank Ltd.

Şekerbank (Kıbrıs) Ltd. T. Halk Bankası A.Ş. T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Türk Bankası Ltd. T. İş Bankası A.Ş. Yakın Doğu Bank Ltd.