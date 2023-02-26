Başbakan Ünal Üstel, İstanbul’da gerçekleştirdiği temasların ardından bugün akşam saatlerinde ülkeye döndü.

Ercan Havalimanı’nda yaptığı basın açıklaması ile temaslarını değerlendiren Başbakan Üstel, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesine işaret etti, şöyle devam etti:

“Acısı ve sevinci ortak iki kardeş ülke olarak, son derece samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a Kıbrıs Türk halkının taziyelerini ve üzüntülerini ilettik. Aynı şekilde yaşanan asrın deprem felaketinde yaşamını yitiren kardeşlerimizle ilgili Sayın Erdoğan da bize şahsı ve milletimiz adına taziyelerini iletti. Aynı zamanda, deprem felaketi süresince gerek insani yardım konularında ve gerekse arama kurtarma faaliyetlerinde güçlü bir ekiple katılmamızdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan KKTC halkına sonsuz teşekkürlerini de sunmuştur.”

Başbakan Üstel, “Gerçekleşen kabulde Sayın Erdoğan’ın ortaya koyduğu şu cümleler de son derece önemlidir. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan şartlar ne olursa olsun, Türkiye’nin her zaman olduğu gibi KKTC halkının yanında duracağını, devam etmekte olan tüm ortak projelerimizin devam edeceğini, bu sıkıntılı günlerin mutlaka aşılacağını ve millet olarak bu ortak acıları hep birlikte saracağımızı da ifade etmiştir” dedi.

“HER İKİ HOCAMIZ DA ARTIK BİRER FAHRİ DANIŞMANIZ…”

İstanbul’da bulunduğu süre içerisinde ülkede hükümet tarafından başlatılan olası bir depreme yönelik hazırlık konularıyla ilgili de çok önemli istişareler yaptığını aktaran Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“İstanbul’a gelir gelmez iletişime geçtiğimiz tüm Türkiye’nin ve Kıbrıs Türk halkının yakından tanıdığı, görüşlerine önem verilen yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür ve İTÜ Jeoloji Mühendislik Fakültesi öğretim görevlilerinden Prof. Dr. Ziyadin Çakır hocalarımızla, deprem felaketlerine yönelik alınabilecek tedbirleri ve adamızın deprem risklerini ele aldığımız çok önemli istişareler gerçekleştirdik. Her iki hocamızı da artık birer fahri danışmanız olarak görmekteyiz. Kendilerine buradan şahsım ve halkım adına çok teşekkür ediyorum.”

“HÜKÜMET OLARAK GEREĞİNİ YAPIYORUZ”

Üstel, “Değerli halkımıza buradan bir kez daha açıkça ifade etmek istiyorum, biz bilimin sesine kulak veriyoruz. Bu sirenleri ancak bilimin ortaya koyduğu yol haritalarını harfiyen uygulayarak aşabileceğimizin bilincindeyiz. Onlar fikirlerini ortaya koyuyorlar biz de hükümet olarak gereğini yapıyoruz” diye konuştu.

“BİZ KENDİ ÜZERİMİZE DÜŞEN GÖREVİ YAPIYORUZ”

Başbakanlık Deprem Denetim Komitesi’nin son derece verimli çalışmalara imza attığının altını çizen Üstel, “Ülkemizdeki okul denetimleri bugün başlamış durumdadır. Onların aldıkları kararları da hayata geçiriyoruz. Biz kendi üzerimize düşen görevi yapıyoruz onlar da kendi üzerlerine düşen görevi yapıyorlar” dedi.

“ELİMİZİ ÇABUK TUTMALIYIZ”

Meclis komitelerine bir çağrı yapan Üstel, “Elimizi çabuk tutmalıyız. Biz bu süreçlerle ilgili ek kaynak yaratılması konularında gerekli adımları attık. Meclisimiz de bu konuları erken erken çözerse ihtiyaç duyduğumuz kaynağa ulaşacak ve çok kısa bir sürede ülkemizi depreme çok daha hazır hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIĞIMIZ ANDA KORKUSUZ BİR ŞEKİLDE HAYATA DEVAM EDECEĞİZ”

“Kıbrıs bir deprem kuşağı üzerinde duruyor” diyen Üstel, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

“Depremin ne zaman olup olmayacağını kimse bilemiyor. Ama biz hazır olunduğumuz anda depremden korkmamızı gerektirecek bir durum da kalmayacak. Japonya’da her gün depremler oluyor ama hayat aynı şekilde akmaya devam ediyor. Bu depreme hazır olmakla ilgili bir şey. Biz de bu hazırlıklarımızı tamamladığımız anda korkusuz bir şekilde hayatımıza devam edeceğiz.

Yaptığımız tüm istişarelerde hocalarımız Kıbrıs’ın yapı stokunun depreme yakalanan bölgelere oranla daha dayanıklı bir durumda olduğu tahmin ettiklerini bizimle paylaşıyorlar. Elbette sıkıntılı olabilecek bölgelerimiz de olabilir. Onları da yapacağımız denetimlerle ortaya çıkaracağız. Ancak biz yine de hazır olmalıyız. Eski binalarımızda bazı sıkıntılar olabilir. Bunlar da hemen denetime sokulmalıdır.

Halkımıza sözümüzdür ve sorumluluğumuzdur. Bir devlet vatandaşlarının can güvenliğini sağlamak zorundadır. Bu devletin asli görevidir. Biz de Görevimizi yapıyoruz. Halkımızla yardımlaşarak bu süreci de aşacağız. Ülkenin en önemli gelir kapısı turizm ve üniversiteler. Bu kuruluşlarımız da ivedilikle testlerini tamamlamalı ve alacaklarından emin olduğum güvenli sonuçları kamuoyuna açıklamalıdırlar. Buradan onlara da çağrım budur."