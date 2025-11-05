Yarın Adıyaman’da görülecek Şampiyon Meleklerimiz de dahil olmak üzere 72 kişinin hayatını kaybettiği İsias Otel davasında kamu görevlilerine ilişkin duruşma öncesinde, Başbakan Ünal Üstel ve beraberindeki heyet bugün Adıyaman’a hareket etti.

Şampiyon Meleklerimizin aileleri ve yakınlarının da yer aldığı heyette, Başbakan’a bakanların yanı sıra deprem ve hukuki süreçlerin izlenmesine yönelik oluşturulan Meclis Komitesi üyesi milletvekilleri de eşlik ediyor.

“FİİLEN MAHKEMEDE OLACAĞIZ VE AİLELERİMİZİN YANINDA DURACAĞIZ”

Başbakan Üstel, hareketi öncesinde yaptığı açıklamada şunları vurguladı:

"Yalnızca açıklamalarla değil, fiilen de mahkeme salonunda bulunarak ailelerimizin hukuk mücadelesinde yanlarında olacağız. Bu dava, bir doğal afetin felakete dönüşmemesi adına son derece ibretlik bir davadır. Aynı zamanda, çocuklarımıza verdiğimiz ‘adalet yerini bulacak’ sözünün yerine getirilmesi açısından da büyük önem taşımaktadır. Dava dosyasına giren raporlar, hatalı atılan imzaların 72 canın yaşamını yitirmesiyle sonuçlandığını ortaya koyuyor. Bu nedenle o imzaların sahipleri de yaşanan bu büyük felaketin birer halkası olarak görülüyor. Ortada suç varsa, suçlular da vardır. Ve bu suçlular en ağır şekilde cezalandırılmalıdır.”

Başbakan Üstel,“İsias davasında verilecek adil kararlar, Şampiyon Meleklerimiz için adalet arayışının başarıya ulaşmasının yanında, Türkiye’nin geleceğinde benzer acıların yaşanmamasının da teminatı olmalıdır.” ifadelerini kullandı.

“BU DAVAYI ADALETLE SONUÇLANDIRANA DEK GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ”

Başbakan Üstel açıklamasını şu sözlerle tamamladı:

“Ailelerimizin yanındayız. Şampiyon Meleklerimizin acısı yüreğimizdedir. Ailelerimize bir kez daha sabır ve metanet diliyorum. Kaybettiğimiz evlatlarımızın anısı önünde bir kez daha söz veriyorum: Bu davayı adaletle sonuçlandırana dek geri adım atmayacağız. Halkımız müsterih olsun; gereken her adım atılmaktadır.”