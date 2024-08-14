Başbakan Ünal Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Kuruluşunun hemen ardından Türkiye’nin lider partisi haline gelen, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyoner liderliği sayesinde 22 yıldır kesintisiz olarak iktidarını sürdüren ve bu sürede Anavatan Türkiye’ye her alanda istikrarı getiren AK Parti’nin 23. kuruluş yıldönümünü kutluyorum.

AK Parti’nin sağladığı istikrarla, Türkiye’nin gerçek potansiyeli ortaya çıkmış, yıllardır hayal olarak görülen pek çok projenin hayata geçmesi sağlanmıştır.

AK Parti Hükümetleri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilişkilerine de son derece önemli katkılarda bulunmuşlar, iktidarda bulundukları yıllar boyunca KKTC’nin uluslararası görünürlüğüne, ekonomisine ve kalkınmasına son derece önemli destekler sağlamışlardır.

Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, bölgesinde lider olma vizyonunu her geçen gün daha da pekiştiren Anavatan Türkiye’mizle kopmaz bağlarımızın daha güçleneceğine duyduğum inancı yineliyor, bu vesileyle, AK Parti’nin kuruluşunu bir kez daha yürekten tebrik ediyorum.