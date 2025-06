Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre Üstel, Azerbaycan’a gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde Azerbaycan Devlet Haber Ajansı’na (AZERTAC) konuştu, soruları yanıtladı.

Azerbaycan’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduğunu dile getiren Üstel, “Çünkü burası bizim kendi vatanımız gibidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ayrı bir devlet olsa da Azerbaycan’daki kardeşlerimizin yanına geldiğimizde kendimizi evimizde gibi hissediyoruz.” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in, kendilerine her zaman ve her platformda güçlü bir destek verdiğini ve vermeye devam ettiğini ifade eden Üstel, Aliyev ve Azerbaycan halkına teşekkürlerini iletti.

-“Azerbaycan ile ilişkilerimizi daha ileri taşımak için çaba sarf ediyoruz”

Üstel, Azerbaycan ile iş birliğini daha da ileriye taşımak amacıyla çeşitli faaliyetler yürüttüklerini belirterek, “İş insanlarımızın katılımıyla düzenlenen turizm ve ticaret fuarı vesilesiyle buradayız. Ayrıca Şuşa’da düzenlenecek zirve toplantısına en üst düzeyde katılım sağlayacağız.” şeklinde konuştu.

Üstel, Azerbaycan ile ilişkileri; spor, turizm, ekonomi, sanat ve kültür gibi alanlarda daha da ileri taşımak için çaba sarf ettiklerini kaydetti.

Kısa süre önce Ulusal Birlik Partisi (UBP), Adalet ve Kalkınma Partisi (Ak Parti) ve Yeni Azerbaycan Partisi arasında bir protokol imzalandığını anımsatan Üstel, "Bu protokol çerçevesinde üç kardeş ülkenin insanlarını nasıl daha sık bir araya getirebiliriz, hangi etkinlikleri düzenleyebiliriz gibi konularda fikir birliğine vardık. Bu yönde faaliyetlere başladık. Bir yandan gençlerimizin ve kadınlarımızın partiler arası iş birliğinde daha aktif rol almasını sağlarken, diğer yandan iş insanlarımızı bir araya getirmek için çalışıyoruz.” dedi.

Kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Bakü’yü ziyaret ederek iş insanlarını buluşturduklarını dile getiren Üstel, arzularının iş dünyasının temsilcilerinin daha yakın temas içinde olması ve güçlü iş birliklerine imza atmaları olduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının yıllarca uluslararası alanda baskılara ve haksızlıklara maruz kaldığını belirten Üstel, “Aynı şekilde gördük ki, Azerbaycanlı kardeşlerimiz de uzun yıllar işgalin acılarını yaşadı. Ancak gösterdikleri kararlılıkla Karabağ’ı ve Şuşa’yı yeniden Azerbaycan’a kazandırdılar. Biz de bu duyguları ve düşünceleri onlarla birebir paylaştık. Bu nedenle diyoruz ki, bizim geçmişimiz bir, geleceğimiz de bir olacaktır.” diye konuştu.

Türk dünyasında önemli bir konuma sahip olan Azerbaycan’ın verdiği destekle, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olduğunu kaydeden Üstel, şöyle devam etti:

“Şimdi ise arzumuz, gözlemci üye sıfatıyla Türk dünyasındaki etkimizi ve aktifliğimizi daha da artırmaktır. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev bu yönde bize büyük destek sağlamaktadırlar. İnanıyorum ki kısa bir süre içinde KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na daimi üye olarak kabul edilecektir.”

- “KKTC bayrağı yine Şuşa’da dalgalanacak”

“Türk Devletleri Teşkilatı’na üye ülkelerin iktidar partilerinin Şuşa’da yapacağı toplantısına KKTC’nin katılımını nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusuna yanıt veren Üstel, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in, “Azerbaycan, KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci statüsü alması için aktif rol oynadı. Biz bu konuyu aktif şekilde destekleyen ülkelerdeniz. Cumhurbaşkanı Tatar, teşkilatın Şuşa’daki gayriresmî zirve toplantısına davet edildi ve orada yer aldı. KKTC’nin bayrağı da orada dalgalandı.” sözlerini anımsattı. Başbakan Üstel, “Bu günlerde yapılacak olan partiler arası zirve toplantısında KKTC bayrağı yine Şuşa’da dalgalanacak” diye konuştu.

Tüm bunlar için öncelikle Azerbaycan Cumhurbaşkanına borçlu olduklarını kaydeden Üstel, bir kez daha Cumhurbaşkanı Aliyev’e şükranlarını sundu.

Türk Devletleri İktidar Partileri Zirvesi toplantısına hazırlıklı bir şekilde katıldıklarını belirten Üstel, şöyle devam etti:

“Yeni Azerbaycan Partisi ile aramızda bir protokol imzalandı. Aynı zamanda Türkiye’nin iktidar partisi AK Parti ile de iş birliği protokolü imzalamış durumdayız. Amacımız bundan sonraki süreçte Türk Devletleri Teşkilatı’na üye diğer ülkelerin partileriyle de benzer iş birliği anlaşmaları imzalamak ve bu iş birlikleri sayesinde aramızdaki bağları daha da kuvvetlendirmektir. Yani hem eğitim, hem turizm, hem de ekonomi ve diğer alanlardaki ilişkilerimizi bu tür görüşmelerle daha da sağlamlaştırabiliriz. Bu nedenle bu toplantı bizim için hayati önemdedir. Zirve çerçevesinde yapacağımız konuşmalarda diğer katılımcı ülkelerin temsilcilerini KKTC’ye davet edeceğiz. Çünkü ülkemiz, Akdeniz’de stratejik öneme sahip bir adadır ve parlayan bir turizm yıldızıdır. Bu sebeple istiyoruz ki o ülkelerin temsilcileri gelip KKTC’yi yerinde görsünler. Partiler arası iş birliğini bu sekiz devlet arasında kesintisiz şekilde en üst seviyeye çıkarmayı hedefliyoruz.”

- “Ülkelerimizi daha ileriye taşımak için her türlü iş birliğine hazırız”

“KKTC’nin Azerbaycan ve Türkiye ile siyasi, ekonomik, kültürel ve diğer alanlardaki ilişkilerini nasıl değerlendiriyorsunuz?” şeklindeki soruyu yanıtlayan Üstel, “Bizim tarihten gelen ortak bir geçmişimiz ve yaşadığımız ortak acılar vardır. Tarihe baktığımızda görüyoruz ki, biz aynı kaderi paylaşmış halkların evlatlarıyız. Bu nedenle diyoruz ki biz kardeşiz.” dedi.

Üstel, tarihin zorluklarını birlikte yaşadıklarını, aynı duyguları hissettiklerini ve aynı mücadeleleri verdiklerini belirtti.

“Azerbaycanlı kardeşlerimizle ve ana vatanımız Türkiye ile her zaman, her yerde söylüyoruz ki; ‘biz bir milletin üç devletiyiz’. Ülkelerimizi daha ileriye taşımak için her türlü iş birliğine hazırız. Bu yönde faaliyet göstermekteyiz. Bu bizim için çok önemlidir.” diyen Üstel, Azerbaycan ziyaretlerinde kendilerini “öz yuvalarında” gibi hissettiklerini vurguladı.

- “İş birliğimizi bugün artık siyasi partiler düzeyinde sürdürüyoruz”

“Azerbaycan, Türkiye ve KKTC arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı. Mutabakatta yer alan iş birliği konuları çerçevesinde şu anki ilişkileri nasıl değerlendiriyorsunuz?” sorusu üzerine Üstel, “Mutabakat kapsamında o tarihten itibaren başlattığımız çalışmalarla, partiler arası ilişkileri bir yandan ekonomi, diğer yandan eğitim ve turizm alanlarında en üst düzeye taşımak için harekete geçtik. Aynı zamanda siyasi partiler arası iş birliğinin temelini attık.” diye konuştu.

Üstel, mutabakatın imzalanmasının ardından ilk adım olarak, gençleri birbirleriyle tanıştırmak amacıyla yaklaşık bir ay önce Yeni Azerbaycan Partisi Gençlik Kolları ve AK Parti Gençlik Kollarını KKTC’de misafir ettiklerini anımsattı.

“Orada onlara doğamızı, tarihî ve kültürel değerlerimizi tanıttık. Gençlerimizin kendi aralarında yaptığı toplantılar neticesinde karar aldık ki, bu buluşmaları her iki-üç ayda bir farklı ülkelerde devam ettirelim. Bazen Türkiye’de, bazen Azerbaycan’da, Bakü’de veya başka şehirlerde, bazen de KKTC’de…” ifadelerine yer veren Üstel, bu buluşmalar sayesinde gençlerin daha sıkı iş birliği yapmaları, birbirlerine daha çok entegre olmaları ve ortak faaliyetlere başlamaları için çalıştıklarını kaydetti.

İş birliklerini bugün artık siyasi partiler düzeyinde sürdürdüklerini belirten Üstel, aynı zamanda ekonomi, turizm ve diğer alanlarda da bu ilişkileri genişlettiklerini söyledi.

Üstel, tüm bu faaliyetleri halkların birbirine daha da yakınlaşması, daha sıkı iş birliği yapmaları ve her alanda ortak başarılı işlere imza atabilmeleri için gerçekleştirdiklerini ifade etti.