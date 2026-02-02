"Mübarek Berat Kandili’ne ulaşmanın huzurunu ve manevi mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz. Bu müstesna gece; affın, bağışlanmanın, rahmetin ve arınmanın kapılarının ardına kadar açıldığı, kalplerin sevgiyle yumuşadığı, kardeşlik ve dayanışma duygularının güçlendiği çok kıymetli bir zaman dilimidir.

Berat Kandili, bizlere geçmişimizi muhasebe etme, hatalarımızdan ders çıkarma ve geleceğe daha güçlü bir inançla yürüme fırsatı sunmaktadır. Bu anlamlı gecenin; ülkemize, milletimize ve tüm İslam âlemine sağlık, huzur, barış ve bereket getirmesini temenni ediyorum.

Dualarımızda; birlik ve beraberliğimizin daim olması, toplumsal dayanışmamızın güçlenmesi ve insanlığın her türlü sıkıntıdan kurtuluşa ermesi için niyazda bulunalım.

Bu vesileyle, tüm halkımızın ve İslam âleminin Berat Kandili’ni en içten dileklerimle kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyorum."