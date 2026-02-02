Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Karaoğlanoğlu’nda faaliyet gösteren bir restoranın araç park yerinde yaşanan tartışma sonucu bir kişi ciddi şekilde darp edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 28.01.2026 tarihinde, saat 23.00 sıralarında, D.B. (E-23) ve S.F.D. (E-22), Y.Y. (E-35)’nin vücudunun muhtelif yerlerine vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ederek, iki dişi ile burun kemiğinin kırılmasına sebep oldu. Olayın ardından D.B. ile S.F.D. tutuklandı.

Yürütülen ileri soruşturma kapsamında, mesele ile ilgili aranmakta olan zanlılar A.A. (E-27) ve Ş.B. (E-34) de tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.