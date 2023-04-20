Başbakan Ünal Üstel, Kıbrıs Türk halkının, dayanışma ruhu içerisinde davrandığı, kardeşliğini ve birliğini güçlendirdiği zamanlarda aşamadığı hiçbir sorun olmadığını vurgulayarak, “Bayramın, bizi birbirimize daha da yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, birliğimizi ve toplumsal dayanışma ruhumuzu güçlendirmesini diliyorum” dedi.

Başbakan Üstel, Ramazan Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, “Bayramlar, bizi birbirimize yakınlaştıran, birliğimizi, dirliğimizi artıran, dargınlıkların son bulduğu, kardeşliğimizin güçlendiği, sevginin yüceldiği özel günlerdir” dedi.

“DUYGULARIN EN ÜST SEVİYEYE ÇIKMASINA BELKİ DE EN ÇOK İHTİYAÇ DUYULAN BAYRAMLARDAN BİRİ…”

İdrak edilecek Ramazan Bayramı’nın, bu duyguların en üst seviyeye çıkmasına, belki de en çok ihtiyaç duyulan bayramlardan biri olduğunu vurgulayan Başbakan Üstel, şu ifadeleri kullandı:

“Kıbrıs Türk halkı olarak, kısa bir süre önce yaşanan asrın deprem felaketi yüzünden, tarih boyunca yaşamadığımız kadar büyük acıları yüreğimizde hissettiğimiz, üzücü günlerden geçtik. Hala geçiyoruz.

Bu süreci, az önce ifade ettiğim duyguları en üst seviyeye çıkararak ve toplumsal dayanışma ruhumuzu artırarak hafifletmeye çalışıyoruz.

Gerek hükümet, gerek halk olarak, kaybettiğimiz çocuklarımızın anılarının yaşatılması için çalışmaya, kayıp yaşayan ailelerimizin her noktada yanında durmaya devam ediyoruz.”

“BİZ UMUTLUYUZ, KARARLIYIZ VE SİZİN İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ”

Bayramların ayrıca, umutsuzluğun yerini umudun aldığı, karanlığın yerini aydınlığa bıraktığı özel günler olduğunu ifade eden Başbakan Üstel, “Biz umutluyuz, kararlıyız ve sizin için çalışmaya devam ediyoruz” dedi.

Ülkenin yıllardır biriken sorunlarının aşılmasına yönelik tüm adımları, geleceğe dair duydukları büyük umut ve kararlılıkla atmaya devam ettiklerini belirten Üstel, “Okul projelerimizi çok kısa bir süre içerisinde başlatıyoruz, hastane projelerimizi başlatıyoruz, ulaştırma alanında yarım kalan projelerimizi tamamlıyor, yenileri için projeler hazırlamaya devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“ENERJİ KONUSUNDA, TARİHİ VE DEVRİMSEL NİTELİKTE ADIMLAR ATMAK İÇİN HAZIRLIKLARIMIZI SÜRDÜRÜYORUZ”

Ülkenin en önemli sıkıntılarından biri olan, enerji konusunda, tarihi ve devrimsel nitelikte adımlar atmak için hazırlıklarını sürdürdüklerine de dikkat çeken Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Dış kaynaklı yaşanan ekonomik krizlerin, halkımızın refah seviyesini olabildiğince az etkilemesine ve halkımızın alım gücünün korunmasına yönelik gerekli iyileştirmeleri yapmaya devam ediyoruz.

Ülkemizin ihtiyaç duyduğu altyapı çalışmalarını hayata geçirmek için en önemli unsurlardan biri olan Türkiye kaynaklı finansman desteklerini imzaladığımız tarihi protokollerle sağlamaya devam ediyoruz.

Uzun yıllar boyunca, hayata geçirilmiş reform nitelikli yasal değişiklikleri yapıyor, ihtiyaç duyulan diğer reformları gerçekleştirmek için çalışmaya devam ediyoruz.”

Kıbrıs Türk halkının, dayanışma ruhu içerisinde davrandığı, kardeşliğini ve birliğini güçlendirdiği zamanlarda aşamadığı hiçbir sorun olmadığına vurgu yapan Başbakan Üstel, “Tüm halkımızın, Anavatan Türkiye’deki kardeşlerimizin ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyor, bayramın, bizi birbirimize daha da yakınlaştırmasını, kardeşliğimizi, birliğimizi ve toplumsal dayanışma ruhumuzu güçlendirmesini diliyorum. Hepinize iyi bayramlar diliyorum” ifadelerine yer verdi.