Başbakan Ünal Üstel, Limasol’da bulunan Köprülü Hacı İbrahim Ağa Camisi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Başbakan Üstel, "Kimliği belirsiz kişiler tarafından molotof kokteyli ile düzenlenen saldırıyı üzülerek öğrenmiş bulunmaktayım. Bu çirkin saldırı özelde Güney Kıbrıs'ta yaşayan Müslüman kardeşlerimize, genelde ise tüm İslam alemine yapılmış bir saldırıdır. Yaşanan saldırıda can kaybı olmaması en büyük tesellimizdir” dedi.

Üstel, “Kıbrıs adasında ezelden beri Kıbrıslı Türklere yönelik yapılan buna benzer İslam karşıtı tehditkar saldırılar, Rum tarafında egemen olan faşist zihniyetin varlığının bir ispatıdır” ifadelerini kullandı.

“Rum Yönetimi, ibadet özgürlüğünün ve ibadet yerlerinin kutsallığının korunması sorumluluğu çerçevesinde bir an önce gereken önlemleri almalıdır” diyen Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu tür saldırılar sadece Müslümanları hedef almamakta, bütün insanlık için ortak tehdit oluşturmaktadır. Ne yazık ki, birçok defa yapılan bu ve benzeri saldırıların faillerinin bulunmasında başarısız olan Kıbrıs Rum Yönetimi'nin bu son saldırıyla alakalı faillerin derhal yakalanması için gerekli soruşturmayı sözde değil fiilen başlatmasını ve suçluların en ağır şekilde cezalandırılmalarını temenni ediyorum. İslam karşıtlığının göstergelerinden biri olan bu saldırı ve buna benzer eylemlerin son bulmasını umuyor, yapılan saldırıyı şiddetle kınıyorum.”