Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, demokrasinin işleyişine zarar veren bir tutumla bugün Meclisin kitlendiğini söyleyerek, “Meclisin çalışmasını engellemek, yasaların, denetimin ve ortak aklın önüne set çekmektir.” dedi.

Üstel, Cumhuriyet Meclisi’nin denetleme günü olmasına rağmen, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) grup kararıyla meclisin açılması için nisaba destek vermemesinin, meclis tarihinde yerleşmiş tüm teamüllere aykırı olduğunu vurguladı.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel yaptığı açıklamada, bazı milletvekillerinin yurt dışında resmi görevde oldukları bilinmesine rağmen, nisaba destek verilmemesinin halkın denetim hakkını gasp ettiğini ifade ederek, CTP’nin bu tutumunun, doğrudan meclisi ve halkın temsil hakkını hedef aldığını kaydetti.

“DEMOKRASİNİN ÖZÜ ZEDELENDİ”

Üstel şöyle devam etti:

“Genel başkansız kalan CTP’de ortaya çıkan bu dengesiz tavırlar, gelecekte yaşanacak hayal kırıklıklarının da habercisidir. Meclisin çalışmasını engellemek, yasaların, denetimin ve ortak aklın önüne set çekmektir. Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti demokrasisi açısından üzüntü verici bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Cumhuriyet Meclisi’nin denetleme günü olmasına rağmen, ana muhalefet partisi CTP grup kararıyla meclisin açılması için gerekli nisaba destek vermemiştir. Bu, meclis tarihinde yerleşmiş tüm teamüllere aykırı bir durumdur.

Bazı milletvekillerimizin yurt dışında resmi görevde oldukları bilinmesine rağmen, nisaba destek verilmemesi halkın denetim hakkını gasp etmiştir. CTP’nin bu tutumu, doğrudan meclisi ve halkın temsil hakkını hedef almıştır. Meclis, halkın ortak iradesinin evidir. Özellikle denetim günlerinde bu meclisi çalıştırmak, yalnızca bir partinin değil tüm milletvekillerinin asli sorumluluğudur. Muhalefet olmanın gereği, eleştirmek ve denetlemektir; kilitlemek değil.”

“BİZ, HALKIN İRADESİNİ KİLİTLEYEN DEĞİL, ONUN ÖNÜNÜ AÇAN BİR SİYASET ANLAYIŞININ TEMSİLCİSİYİZ”

Bugüne kadar hiçbir dönemde muhalefetin, denetleme günlerinde meclisin toplanmasını engellemediğine dikkat çeken Ünal Üstel, bugün yaşananların, demokratik gelenekte ciddi bir kırılma olduğunu söyledi.

Üstel açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal Birlik Partisi olarak biz, bu milletin bize yüklediği sorumluluğun bilincindeyiz. Biz, halkın iradesini kilitleyen değil, onun önünü açan bir siyaset anlayışının temsilcisiyiz. İstikrarsızlıkla değil, istikrarla yürüyen bir partiyiz. Halkımız emin olsun; devletin çarkını durdurmaya çalışan hiçbir anlayış, Ulusal Birlik Partisi’nin kararlılığı karşısında başarı elde edemeyecektir.

Biz görevinin başında, milletin hizmetinde ve demokrasiye olan inancımızda dimdik duruyoruz. İstikrarla, kararlılıkla ve sorumluluk bilinciyle yolumuza devam edeceğiz.”