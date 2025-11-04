Maliye Bakanı Özdemir Berova, BRT’de yayınlanan ve Pembe Paşaoğluları’nın hazırlayıp sunduğu ‘Gündem 12’ye’ canlı bağlantı ile katıldı.

Maliye Bakanı Berova, Türkiye Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmeler kapsamında 2026 yılı için KKTC’ye 21 milyar 300 milyon liralık kaynak ayrıldığını açıkladı.

Bakan Berova, “Bütçe çalışmaları yapılırken Türkiye Cumhuriyeti ile Ekonomik İşbirliği Ofisi üzerinden temas kurduk. 2026 yılı için KKTC’ye 21,3 milyar TL kaynak ayrılmış durumda. Bu kaynak, Türkiye’nin devam eden bütçe görüşmeleriyle birlikte hem kendilerine hem de TBMM’ye eş zamanlı olarak sunulmaktadır. Ankara’da bu kaynakların alt kısımlarını, yatırımları ve projeleri değerlendirme fırsatımız olacak.” dedi.