Başbakan Üstel açıklamasında, Doğu Akdeniz Üniversitesi gibi ülkenin en köklü ve stratejik kurumlarıyla ilgili kararların, hukuka ve usule tam uyum içerisinde, açık ve tartışmaya yer bırakmayacak biçimde yürütülmesinin tüm ilgili makamların ortak sorumluluğu olduğunu belirtti.

Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete sürecinde ortaya çıkan teknik bir hatanın, bazı çevreler tarafından siyasi gerilim ve polemik alanına çekilmek istendiğini kaydeden Üstel, gerçek durumun net olduğunu vurguladı. Üstel, hükümetin tespit edilen eksikliği gecikmeden düzelttiğini ve kamuoyunu açık bir şekilde bilgilendirdiğini ifade etti.

“Hata yapılmış olabilir; ancak bu hata gizlenmemiş, sorumluluğu üstlenilmiş ve düzeltilmiştir” diyen Üstel, yönetim anlayışlarının kusursuzluk iddiası üzerine değil; şeffaflık, hesap verebilirlik ve doğru adımı zamanında atma iradesi üzerine kurulu olduğunu söyledi.

Başbakan Üstel, Doğu Akdeniz Üniversitesi özelinde uzun süredir devam eden yapısal ve yönetsel sorunlara da dikkat çekerek, alınması gereken ivedi kararların geciktirilmesinin üniversitenin akademik, mali ve kurumsal yapısına ciddi zararlar verme riski taşıdığını belirtti. DAÜ’nün mevcut durumunun beklemeyi değil; hızlı, kararlı ve eşgüdüm içinde atılacak adımları zorunlu kıldığını vurguladı.

Hükümet olarak üniversitenin daha fazla yıpranmaması adına çözüm üretme sorumluluğuyla hareket ettiklerini kaydeden Üstel, bu sorumluluğun devletin tüm anayasal makamları tarafından da aynı hassasiyetle paylaşılması gerektiğine inandıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı makamının, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni doğrudan ilgilendiren kararlar öncesinde hükümetle istişareyi daha da artırmasının sürecin sağlıklı ilerlemesi ve kararların gecikmeden hayata geçirilmesi açısından önemli katkılar sağlayacağını belirten Üstel, bu yaklaşımın bir eleştiri değil; ortak aklı büyütme ve çözümü hızlandırma çağrısı olduğunu dile getirdi.

Kişisel değerlendirmeler ya da kurumsal mesafeler üzerinden değil; üniversitenin geleceği, öğrencilerin hakları ve yükseköğretimin sürdürülebilirliği üzerinden hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Üstel, hükümetin beklentisinin bu hayati konuda istişarenin güçlenmesi ve karar süreçlerinin hız kazanması olduğunu kaydetti.

Başbakan Üstel, hükümetin şeffaflık, sorumluluk ve çözüm odaklılık temelinde hareket etmeye; Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin ve ülkenin geleceğini önceleyen adımları atmaktan geri durmamaya devam edeceğini belirterek açıklamasını tamamladı.