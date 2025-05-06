Başbakan Ünal Üstel’e kabulde Başbakanlık Özel Kalem Müdürü İlgen Bağcıer eşlik etti.

“BU GURUR SPORCULARIMIZIN AZMİYLE ELDE EDİLDİ”

Kabulde bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, “Gösterilen başarıdan dolayı herkesi kutluyorum. Bu başarı tamamen sporcu kardeşlerimizin bireysel olarak gösterdiği başarı ve gayrettir. Ülkemize bu mutluluğu ve gururu yaşatan tüm sporcularımızı tebrik ediyorum” dedi.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADIK”

“Hükümete geldiğimiz günden itibaren engelli kardeşlerimizi yalnız bırakmadık” diyen Üstel, “Engelli kardeşlerimizi hayata kazandırmak ve daha sosyal olmalarını sağlamak için elimizden ne geliyorsa yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Özellikle engelli spor alanında emek veren kardeşlerimizdeki hırsı ve inancı gördükçe bizler de daha fazla destek olma gereksinimi duymaktayız” ifadelerini kullandı.

MERKEZ BANKASI'NIN DA DESTEĞİ İLE KKTC ENGELLİLER SPOR FEDERASYONU’NA ARABA ALINIYOR

“40 yıldır yapılmayan engelli İstihdamı bizim hükümetimiz döneminde yapıldı” diyen Üstel, aynı zamanda engelli kardeşlerimizin ulaşımının daha kolay olması adına Merkez Bankası'nın da desteği ile federasyonumuza bir araba alınacağını müjdelemek istiyorum” dedi.

AHMET AKDENİZ'DEN BAŞBAKANA TEŞEKKÜR

Kabulde bir konuşma yapan KKTC Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de, “Federasyon olarak ülkemizi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni en iyi şekilde temsil ettiğimizi düşünüyoruz. Gösterdiğimiz bu başarıda Başbakanımız Ünal Üstel başta olmak üzere hükümetimiz sürece katkı koymuştur. Başbakanlık tarafından turnuvaya ulaşımımız maddi destek verilmiştir. Camiam adına teşekkür ederim. Ayrıca Başbakanımız Ünal Üstel’in engelli bireylere vermiş olduğu önemi yakinen bilmekteyim. Başbakanımız Ünal Üstel engelli bireylere göstermiş olduğu önemi geçtiğimiz yıl, yıllar sonra yapılan engelli istihdamıyla da göstermiştir. Bizlere vermiş olduğunuz destekten ve kabulünüzden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.