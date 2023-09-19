Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’nda yaptığı 'Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıyın' çağrısını selamlıyorum” dedi.

Başbakan Üstel, “Kıbrıs Türk halkının Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nda güçlü sesi olan, halkımızın sesini ve haklılığını bir kez daha tüm dünyaya duyuran Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a çağrısından dolayı şahsım ve halkımız adına en içten teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasında da belirttiği gibi Kıbrıs Türk Halkı, 60. yılına dayanan Kıbrıs sorununun, adil kalıcı ve sürdürülebilir şekilde bir çözüme ulaşması yolunda tüm samimi adamları atmıştır. Bunca yılın ardından ortaya çıkan gerçekler Kıbrıs’ta federal temelde bir çözüme ulaşılamayacağını açıkça ortaya koymaktadır. Dünya artık adanın gerçeklerini görmeli ve bu gerçekler uygun olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanımalıdır.”