Başbakan Üstel, TEKNOFEST’in sadece bir teknoloji festivali olmadığını, aynı zamanda bir gelecek vizyonunun ve kararlılığın ifadesi olduğunu vurguladı, gençlere seslendi.

“TEKNOFEST’in ilk kez Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde düzenlenmesi, hepimiz için büyük bir gurur kaynağıdır” ifadelerini kullanan Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

“Bu gurur; inananların, çalışanların, hayal kurmaktan vazgeçmeyenlerin gururudur. Bu gurur; gençlerin, bilim insanlarının, girişimcilerin ve mühendislerin omuzlarında yükseliyor. Türk gençliği artık sadece izleyen değil, aynı zamanda üreten, konuşan, geliştirdiği teknolojilerle dünyada ses getiren ve dünyaya yön veren bir gençliktir. Çünkü artık biliyoruz ki; bilgiyle güçlenen toplumlar, kaderlerini kendi elleriyle yazarlar. Çünkü artık biliyoruz ki; gelecek, hazırı tüketenlerin değil, yeniliği inşa edenlerindir.”

“SİZ BU ÜLKENİN SADECE YARINI DEĞİLSİNİZ, BUGÜNÜ DE SİZSİNİZ”

Açıklamasında gençlere seslenen Başbakan Üstel, “Değerli gençler, siz bu ülkenin sadece yarını değilsiniz, bugünü de sizsiniz. KKTC’nin geleceği sizin ellerinizde yükselecek, sizin ellerinizde şekillenecek. Ve sizler; bilgiyle, bilimle, irfanla güçlenecek, bu topraklara değer katacaksınız. Buluşlar yapacaksınız. Yapay zekayla geleceği yöneteceksiniz. Yerli üretimi yüceltecek, yerli ve milli savunma sanayimizi geleceğe taşıyacaksınız” dedi.

“BİZLER ARTIK HAYAL KURMAKTAN KORKMUYORUZ”

Başbakan Üstel, KKTC’de yükselen yeni neslin hayal kurmaktan çekinmeyen, üretken ve mücadeleci bir gençlik olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Bizler artık hayal kurmaktan korkmuyoruz. Çünkü bu adada artık büyük hayaller kuran bir gençlik var. Hayal edip gerçekleştiren, sadece eleştiren değil aynı zamanda üreten, vazgeçen değil mücadele eden bir gençlik var. Bu topraklardan yükselen her proje, her fikir, her girişim; Kıbrıs Türk halkının dünyaya söyleyecek sözü olduğunu kanıtlıyor. Devlet olarak gençliğin arkasındayız. Devlet olarak sizlerin yanındayız. Gücümüzü sizden alıyor, geleceği sizinle birlikte inşa ediyoruz.”

“TEKNOFEST, SADECE BİR YARIŞMA ALANI DEĞİL; BİR HAYAL KURMA SAHASIDIR”

Üstel, TEKNOFEST’in çok boyutlu önemine dikkat çekerek, “TEKNOFEST, sadece bir yarışma alanı değil; bir hayal kurma sahasıdır. Bir buluşma noktasıdır. Bir cesaret çağrısıdır. Sizleri buralardan, bilimden, bilgiden uzak tutmaya çalışanlara en büyük cevabı burada olarak verdiniz. Siz kimsenin ideolojik hedeflerinin takipçisi olmayın. Siz sadece bilimin takipçisi olun. Siz sadece bilimin peşinde koşun” açıklamasını yaptı.

“TÜM DÜNYAYA SESİMİZİ DUYURUYORUZ”

Etkinliğin KKTC’nin turizm potansiyeline katkısına da değinen Başbakan Üstel, TEKNOFEST’in çok yönlü bir kazanım sağladığını belirtti, “TEKNOFEST KKTC aynı zamanda Kıbrıs Türk turizmi için de son derece önemli bir buluşmadır. Burada gerçekleşecek etkinliklerle tüm dünyaya sesimizi duyuruyoruz. Otellerimiz doldu taştı. KKTC bir marka olarak tüm haber bültenlerindeki yerini aldı. Buradan çağrıda bulunuyorum: TEKNOFEST KKTC’yi gelin her yıl yapalım. Kıbrıs Türk gençliğini her yıl teknoloji ve bilimle buluşturalım” ifadelerini kullandı.

“UNUTMAYIN: GELECEK SİZİN ELLERİNİZDE”

Başbakan Üstel açıklamasının sonunda, etkinliğe emek veren kurum ve kişilere teşekkürlerini sunarak sözlerini şöyle tamamladı:

“Bu vesileyle, ortaya koyduğu vizyonla bu etkinliğin yaratıcısı Sayın Selçuk Bayraktar’a, T3 Vakfı’na, bu vizyona sahip çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı’na, tüm paydaşlara ve emeği geçen herkese şahsım ve hükümetim adına teşekkür ediyorum. Ve son sözüm yine gençleredir: Asla vazgeçmeyin. Bilgiye sarılın. Bilime inanın. Cesur olun. Unutmayın: Gelecek sizin ellerinizde. Yaşasın gençlik, yaşasın teknoloji, yaşasın bilim, yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti!”