Üstel ziyarette yaptığı konuşmada, bağımlılığın küresel ölçekte hızla arttığına ve uyuşturucu tacirlerinin dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çekerek, gençleri bu tehlikeden korumak için tüm önlemleri aldıklarını vurguladı.

Ziyaret sırasında Hastane Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Çakıcı’dan yürütülen tedavi süreçleri ve merkezin çalışmaları hakkında bilgi alan Başbakan Üstel’e, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek eşlik etti.

Hastane yetkilileri ve sağlık personelinin de hazır bulunduğu ziyarette, bağımlılıkla mücadelede atılacak adımlar ele alındı.

Üstel: “Bağımlılıkla mücadeleye büyük önem veriyoruz”

Başbakan Ünal Üstel, incelemelerinin ardından basına yaptığı açıklamada, bağımlılıkla mücadeleye büyük önem verdiklerini vurguladı.

İstikrarı sağlamak ve ülkenin kalkınmasını sürdürülebilir hale getirmek için çalıştıklarını belirten Üstel, geçmişte yaşanan istikrarsız yönetim süreçleri, pandemi dönemi ve sonrasında ortaya çıkan küresel ekonomik krizler nedeniyle ülkede biriken sorunları aşmak için kararlılıkla hareket ettiklerini ifade etti.

2022 yılında bu bilinçle göreve geldiklerini vurgulayan Üstel, halkın ihtiyaçlarını önceleyerek özellikle sağlık alanında yarım kalan projeleri tamamlamak ve yeni projeleri hayata geçirmek için hızlı ve etkili kararlar aldıklarına vurgu yaptı.

“2025 yılında sağlık alanında daha büyük adımlar atılacak”

Sağlık alanında gerçekleştirdikleri reformlara dikkat çeken Üstel, 2025 yılında bu alanda daha büyük adımlar atılacağını söyledi.

Bağımlılığın küresel ölçekte hızla arttığına ve uyuşturucu tacirlerinin dünya genelinde büyük bir tehdit oluşturduğuna dikkat çeken Üstel, gençleri bu tehlikeden korumak için tüm önlemleri aldıklarını dile getirdi.

Ne kadar sıkı tedbirler alınsa da uyuşturucu kaçakçılarının yeni yollar bularak topluma zarar vermeye çalıştığını belirten Üstel, sadece uyuşturucu değil, alkol bağımlılığıyla mücadele kapsamında da bir tedavi merkezine ihtiyaç duyulduğunu ifade etti.

Üstel, bağımlılıkla mücadelenin sadece önleyici tedbirlerle sınırlı kalamayacağını da belirterek, tedavi süreçlerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

“Pembe Köşk’ün bu alandaki çalışmaları yakından takip ediliyor”

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’nin bu alandaki çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Üstel, merkezin sadece KKTC vatandaşlarına değil, dünyanın farklı ülkelerinden gelen hastalara da hizmet verdiğini belirtti.

Bu durumun hem ülke ekonomisine katkı sağladığını hem de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası alanda tanınırlığını artırdığını ifade eden Üstel, uyuşturucu ticaretinin küresel çapta arttığına dikkat çekti.

“Tehditlere karşı her türlü önlem alındı”

Hükümetin gençleri bu uyuşturucu tehdidinden korumak amacıyla her türlü önlemi aldığını belirten ve Güney Kıbrıs’tan gelen tehditlere karşı da sınır kapılarında sıkı kontrollerin sürdüğünü aktaran Üstel, bağımlılıkla mücadelede kararlı olduklarını ve bu alandaki yatırımlara devam edeceklerini söyledi.

“AMATEM binası ile daha modern ve kapsamlı bir tedavi merkezi oluşturacağız”

Başbakan Üstel, bağımlılıkla mücadelede önemli bir diğer adımın da Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM) binasının tamamlanması olduğunu belirterek, 2025 yılı bütçesine alınan bu projeyi hayata geçirerek daha modern ve kapsamlı bir tedavi merkezi oluşturacaklarını ifade etti.

Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi’ni her geçen gün büyüyen, önemli bir sağlık tesisi olarak nitelendiren Üstel, merkezin faaliyetlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, merkezin yöneticisi ve çalışanlarına teşekkür etti.

Bağımlılıkla mücadelede özel sektör ile iş birliğini artırarak bu alandaki çalışmaları daha da ileriye taşımayı hedeflediklerini belirten Üstel, gençlerin sağlıklı bir geleceğe sahip olması için her türlü adımı atmaya devam edeceklerine vurgu yaptı.

Dinçyürek: “Kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturduk, bu doğrultuda adımlar attık”

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise konuşmasında göreve geldikleri ilk günlerden itibaren Başbakan Ünal Üstel’in, ülkedeki bağımlılıkla mücadelede mevcut eksikliklerin giderilmesi ve bu konuda özel bir çalışma yapılması yönünde talimat verdiğini belirterek, kısa, orta ve uzun vadeli planlar oluşturduklarını ve bu doğrultuda adımlar attıklarını ifade etti.

Tedavi merkezleri ve kısa, orta, uzun vadeli planlar

Bu kapsamda, kısa vadede en hızlı şekilde hayata geçirilen adımlardan birinin, mevcut bağımlıların tedavi olabilecekleri bir merkezin sağlanması olduğunu belirten Dinçyürek, Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi ile yapılan protokol çerçevesinde hastaların burada tedavi edilmesinin sağlandığını aktardı.

Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nin Sağlık Kurulu’ndan geçen hastaların sevk işlemlerinin yapıldığını belirten Dinçyürek, bu süreçte uzman hekimlerin periyodik olarak Pembe Köşk’te hastaları ziyaret ederek tedavi süreçlerini takip ettiğini ve raporlandırdığını söyledi.

Orta vadeli planlar kapsamında atılan bir diğer önemli adımın, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi bünyesinde 16 yatak kapasiteli AMATEM servisinin hayata geçirilmesi olduğunu belirten Dinçyürek, bu birimin gerekli tadilat ve insan kaynağı düzenlemeleriyle aktif hale getirildiğini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelede kalıcı bir çözüm sağlamak amacıyla uzun vadeli projelerin de hayata geçirildiğini ifade eden Dinçyürek, yarım kalan AMATEM binasının tamamlanması için 2025 yılı bütçesine 70 milyon TL ödenek ayrıldığına dikkat çekti.

“AMATEM binasının tamamlanmasıyla bağımlılıkla mücadelede önemli bir eşik aşılacak”

Bu projeyle ilgili son çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirten Dinçyürek, kısa süre içinde ihaleye çıkılacağını ve merkezin tamamlanmasıyla bağımlılıkla mücadelede önemli bir eşiğin aşılacağını vurguladı.

Uyuşturucu ile mücadelenin yalnızca tedaviyle sınırlı olmadığını dile getiren Dinçyürek, farkındalık yaratma, bilinçlendirme, koruyucu ve önleyici tedbirler, rehabilitasyon, meslek edinme ve topluma kazandırma süreçlerinin de bir bütün halinde ele alınması gerektiğini söyledi.

Sağlık Bakanlığı olarak üzerlerine düşen sorumlulukları en kısa sürede ve en etkin şekilde hayata geçirmeye devam ettiklerini belirten Dinçyürek, bağımlılıkla mücadelenin uzun soluklu bir süreç olduğunu ve bu doğrultuda kararlılıkla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Çakıcı: “Bağımlılık konusu Kuzey Kıbrıs’ta uzun yıllardır önemli bir sorundur”

Prof. Dr. Mehmet Çakıcı bağımlılık konusunun Kuzey Kıbrıs’ta uzun yıllardır önemli bir sorun olduğunu vurgulayarak, bu alandaki ilk bilimsel çalışmaların 1996 yılında başladığını belirtti.

“Bağımlılıkla mücadelede devletin desteği arttı”

Geçmiş yıllarda hükümetlerin uyuşturucu sorununu kabul etme noktasında çekimser kaldığını ifade eden Çakıcı, Başbakan Üstel ve Sağlık Bakanı Dinçyürek’in döneminde bağımlılıkla mücadelede ciddi adımlar atıldığını ve devletin desteğinin arttığını söyledi.

Bağımlılık tedavisi alanında kapasitenin genişletildiğini belirten Çakıcı, Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kurulan 16 yataklı AMATEM birimi ve Pembe Köşk’teki 24 yatakla birlikte, aynı anda 40 hastanın tedavi edilebileceği bir seviyeye ulaşıldığını dile getirdi.

Çakıcı ayrıca, Sağlık Bakanlığı ile yapılan protokol sayesinde, devlet hastalarına Pembe Köşk’te 21 ile 81 gün arasında tedavi imkânı sağlandığını kaydetti.

“Pembe Köşk bağımlılık tedavisi sunan en büyük merkezlerden biri”

Pembe Köşk’ün merkezin dünya standartlarında rehabilitasyon anlayışıyla hizmet verdiğini söyleyen Çakıcı merkezin sadece Kuzey Kıbrıs’ın en büyük tedavi merkezi olmadığını, bağımlılık tedavisi sunan Türkiye’deki en büyük merkezlerle aynı seviyede olduğunu vurguladı.

Hastanenin sağlık turizmi açısından da önemli bir konumda olduğunu belirten Çakıcı, şu ana kadar 843 hastaya hizmet verildiğini ve bunların yüzde 27’sinin devlet sevkiyle geldiğini ifade etti.

Çakıcı, bağımlılık tedavisi için başvuran hastaların büyük bir kısmının KKTC’de ikamet ettiğini, Türkiye’den ve dünyanın farklı ülkelerinden de hastaların merkeze geldiğini belirterek, merkezin sağlık turizmi açısından da önemli bir konuma ulaştığını kaydetti.

Başbakan Üstel ve Sağlık Bakanı Dinçyürek’in bağımlılıkla mücadele konusundaki hassasiyetine de teşekkür eden Çakıcı, Pembe Köşk’ün büyümesi ve bağımlılık tedavisindeki kapasitenin artmasında hükümetin büyük rol oynadığını vurguladı.