Başbakan Üstel, bazı çevrelerin yaşanan olayları bahane ederek sorumluluğu bilinçli şekilde "Ankara'ya" yönlendirmeye çalıştığını belirterek, bunun gerçeği yansıtmayan açık bir algı operasyonu olduğunu vurguladı. Bu tür söylemlerin kamuoyunu yanıltarak toplumsal huzura zarar verdiğini ifade etti.

Güvenlik ve asayişin, KKTC’nin kendi anayasal düzeni çerçevesinde öncelikli ve tartışmasız biçimde devletin sorumluluğunda olduğunu kaydeden Üstel, bu sorumluluğun başka yerlere yönlendirilmesinin siyasi hesaplardan öteye geçmediğini söyledi. Devletin temel görevinin kamu düzenini sağlamak ve gerekli tüm önleyici tedbirleri almak olduğunu belirtti.

Yaşanan olaylara Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Teşkilatı’nın gecikmeden müdahale ettiğini dile getiren Üstel, faillerin kısa sürede yakalanarak adalete teslim edilmesinin devletin güçlü ve kararlı duruşunun açık bir göstergesi olduğunu kaydetti.

Hükümet olarak güvenliğin siyasi polemik konusu yapılmasına izin vermeyeceklerini vurgulayan Başbakan Üstel, suçla mücadelede caydırıcılığı artıracak yasal düzenlemelerin Meclis’e sevk edildiğini, daha etkin yeni düzenlemelerin de kısa süre içerisinde gündeme geleceğini açıkladı.

Devlet kurumlarını hedef alan, güvenlik güçlerinin emeğini gölgeleyen ve toplumda korku yaratmaya yönelik açıklamalara müsamaha gösterilmeyeceğini ifade eden Üstel, “Devlet ciddiyeti algı üretmekle değil, hukuk ve kararlılıkla sağlanır” dedi.

Başbakan Ünal Üstel, KKTC devletinin güçlü olduğunu ve tüm kurumlarıyla görev başında bulunduğunu vurgulayarak, halkın huzur ve güvenliğinin hiçbir siyasi hesap uğruna tartışmaya açılmayacağını ve güvenlik birimlerine olan güvenlerinin tam olduğunu sözlerine ekledi.