Üstel, söz konusu anlaşmanın KKTC’nin MEB’ini ihlal ettiğini belirterek bunun “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

Başbakan Üstel, Rum Yönetimi’nin Lübnan ile yaptığı anlaşmanın KKTC’nin deniz yetki alanlarına müdahale niteliği taşıdığını ifade ederek, “Bu anlaşmayı reddediyor ve tanımıyoruz” dedi. Rum tarafının Kıbrıs Türk halkının meşru ve eşit haklarını yok saymaya devam ettiğini dile getiren Üstel, “Kıbrıs gerçeklerini ve Türk halkının egemen eşitliğini göz ardı eden hiçbir Rum hedefi hayata geçemez” ifadelerini kullandı.

Rum tarafının artan silahlanma politikalarına da dikkat çeken Üstel, “GKRY’nin yıllardır sürdürdüğü ve son aylarda hızlandırdığı silahlanma, Ada’da ve Doğu Akdeniz’de barış ve istikrarı tehdit etmektedir. Türkiye’nin ve halkımızın güvenliğini tehdit etmek kimsenin haddi değildir” dedi.

Üstel, Rum tarafının silahlanma yoluyla Kıbrıs’taki stratejik dengeyi bozmasının mümkün olmadığını belirterek şunları kaydetti:

“Rum tarafı, Anavatan Türkiye’nin askeri gücünü yok sayarak yabancı aktörlerden destekle silah yığınağı yapsa da Kıbrıs’taki stratejik dengeyi asla değiştiremez. Anavatan Türkiye ile tam bir uyum içindeyiz; haklarımızı ihlal etmeye kalkışmaları veya silahlanmayı fiili saldırıya dönüştürmeleri halinde, halkımızın haklarını ve güvenliğini korumak için her tür adımı atarız.”

Başbakan Üstel, Lübnan’a da çağrıda bulunarak GKRY’nin tek taraflı politikalarına ortak olmanın bölgesel barışa zarar vereceğini ifade etti:

“GKRY’nin tek taraflı hesaplarına ortak olmak ve Kıbrıs Türk halkının haklarının yenilmesine katkı sağlamak, Lübnan halkının çıkarlarına zarar verir.”

Üstel, KKTC’nin hem diplomatik hem de sahadaki haklarını koruma konusunda kararlı olduğunu bir kez daha yineledi.