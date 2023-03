Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, Türkiye’de meydana gelen depremlerin ardından hükümetin yaptığı çalışmaları ve önümüzdeki günlerde atılması planlanan yeni adımları paylaşmak üzere başlattığı ilçe ziyaretlerine bugün de devam etti.

Bu kapsamında UBP Lefke ve Güzelyurt İlçe Başkanlıklarına bir ziyaret gerçekleştiren Başbakan Üstel katıldığı toplantılarda birer de konuşma yaptı.

"KIBRIS TÜRK HALKI YILLAR BOYU YAŞAMADIĞI BÜYÜK BİR ACI İLE YÜZLEŞTİ”

Türkiye'de yaşanan deprem felaketi yüzünden Kıbrıs Türk Halkının bugüne kadar yaşamadığı bir acı yaşadığına vurgu yapan Başbakan Üstel, "Türkiye'nin yaşadığı acı acımızla birleşti, ortak büyük bir acıya dönüştü. Millet olarak halk olarak çok kötü günlerden geçtik. Hala bu acının etkisini kalplerimizde hissediyoruz" dedi.

“ÇOCUKLARIMIZIN NE PAHASINA VE NE ŞEKİLDE OLURSA OLSUN VATANLARINA GETİRİLMESİ İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK”

Deprem süresi boyunca gerek devlet gerek hükümet gerekse halk olarak, tam bir dayanışma ruhu ile hareket ettiklerini söyleyen Üstel, "Devlet olarak, depremin yaşandığı ilk andan itibaren gerek arama kurtarma çalışmaları gerek enkaz kaldırma çalışmaları gerek çocuklarımızın ne pahasına ve ne şekilde olursa olsun vatanlarına geri getirilmesi konularında elimizden gelen her çabayı ortaya koyduk. Yardımlarımızı deprem bölgelerine ulaştırdık. Hala depremden etkilenen insanların yaralarının sarılması için büyük bir çaba içerisindeyiz" ifadelerini kullandı.

“İSİAS DAVASI SIRADAN BİR DAVA DEĞİLDİR”

Türkiye'de devam eden İsias Otel davasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Ünal Üstel, şu açıklamayı yaptı:

"Yaşanan bu acı olayın ardından, canlarımızın kaybedilmesinde kimin sorumluluğu varsa gerekli cezaları alması için hemen harekete geçtik. İletişime geçtiğimiz, Türkiye'deki kurumlar hemen sürece dahil oldular ve ceza soruşturmaları başladı. Son gerçekleştirildiğimiz Adıyaman ziyaretimizde de Adıyaman Başsavcısı ve dava dahil olan T.C. Cumhuriyet Başsavcıları ile görüştük. Konuya ilişkin hassasiyetimizi ve davanın takipçisi olduğumuzu da açıkça vurguladım. İsias davası bizim için sıradan bir dava değildir. İbretlik bir davadır. Ve sadece ailelerimizin, çocuklarımızın değil hepimizin davasıdır. Konuyu gerek şahsen gerekse hükümet olarak takip ediyoruz. Suçluları hak ettikleri cezaları almaları için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Sürece katılmak üzere başbakanlık olarak biz de iki avukat yolluyoruz. Başbakanlık adli süreç izleme birimimiz de konu ile yakından ilgileniyor.”

“BİLİMİN SESİNE KULAK VERDİK”

Deprem sonrası ülkenin depreme hazır hale getirilmesi için hiç zaman kaybetmeden harekete geçtiklerini ifade eden Üstel, "Deprem sonrası gerek Acil Durum ve Afet Komitemiz, gerekse kurduğumuz Deprem Denetim Komitemiz sürece hemen dahil oldu. Bilimin sesine kulak verdik. Ortak akılla üretilen tüm kararları uygulamaya soktuk. Ülkede bulunan tüm kamu okullarının ilk aşama kontrollerini başlattık. Bini aşkın yapının ilk denetimlerini gerçekleştirdik. İhtiyaç duyulan okulları boşalttık. Yenilerinin yapımı için hem devlet imkanlarını hem de gönüllüleri devreye soktuk. Durmuyoruz. Daha çok okul yapmak için yeni girişimlerimiz var. Çocuklarımızın daha güvenli okullarda eğitim görmelerini sağlamak için tam bir seferberlik başlattık. Biz konuşmuyoruz iş yapıyoruz. Bu ülkede tarihte görülmemiş, okul yapma seferberliğini başlatıyoruz. Hedefimiz kısa bir sürede en az 40 yeni okul yapmaktır" diye konuştu.

"BİZ BAZILARI GİBİ ‘BİZ YOKUZ NE HALİNİZ VARSA GÖRÜN’ DEMEDİK, DEMEYİZ”

Ülkenin olası bir deprem felaketine hazır hale getirilmesi için, 6 Şubat'tan bugüne hiç zaman kaybetmeden hemen harekete geçtiklerini anlatan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

"Biz samimiyetle, ülkenin ihtiyaçlarına cevap vermek için çalışırken, diğer yandan acaba bu işlerden siyaseten nasıl kazanç sağlayabiliriz, hükümete atması gereken adımları attırmamak için acaba neler yapabiliriz diye gece gündüz düşünenler olabilir. Bu tavırlar bizi yolumuzdan asla vazgeçiremez. Bizim çocuklarımıza karşı sorumluluğumuz var. Bizim halkımıza karşı sorumluluğumuz var. Bir hükümetin bir kenara çekilip halkına ne haliniz varsa görün deme şansı da hakkı da yoktur. İşte biz bu sorumlulukla hareket edip, çalışmalarımıza devam ettik, ediyoruz. Sivil toplum ve sendikalarımızla, karşılıklı saygı çerçevesinde ülke menfaatlerinin kesiştiği noktada bir uzlaşma yakalamış durumdayız. Ülkemizi daha güvenli bir hale getirmek için Pazartesi günü gerekli yasal düzenlemeleri de yapıp hiç zaman kaybetmeden ihtiyaç duyulan tüm adımları atmaya başlıyoruz."

"HER ZAMAN UZLAŞMACI OLDUK”

Uzlaşıyla, diyalogla ve ortak akılla üretilen kararlar üretmek için samimiyetle çaba harcadıklarını söyleyen Üstel, "Hükümetimiz bu ülkeyi ortak akılla yönetmek için diyalog kapılarını herkese sonuna kadar açık tutuyor. Biz komite çalışmaları süresince, her kesimden gelen fikirleri yasaya eklemeye çalıştık. Her kesimin fikirleri yasada yer alıyor. Bunun adı ortak akıldır. Ortak akıl, ortak üretilen kararlarla sağlanır. Birileri ya benim her dediğimi yaparsınız ya de ben burada oturmam diyorsa bunun adı ortak akıl olmaz. Ben bilirim ben yaparım olur" dedi.

"GÜZELYURT HASTANESİ TAMAMLANACAK”

Lefke ve Güzelyurt bölgelerindeki hastanelere ilişkin de açıklamalarda bulunan Başbakan Ünal Üstel; Bizim sadece okullarımızın değil hastanelerimizin de depreme hazır olması lazım. Yarım kalan Güzelyurt Hastanesi'ni ivedilikle başlatıp tamamlayacağız. Bu hastanenin hizmete girmesinin ardından Cengiz Topel Hastanesinin de kesinlikle yenilenmesi lazım. Onu depreme dayanıklı hale getirmek için gerekli adımları da atacağız. Ve bunları en kısa sürede hazır hale getireceğiz" açıklamasını yaptı.