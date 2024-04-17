Başbakan Ünal Üstel’e kabulde Başbakanlık müsteşarı Berhan Ongan ve Başbakanlık Özel Kalem müdürü İlgen Bağcıer de eşlik etti.

Kanserle Savaş Haftası dolayısıyla ziyaretlerine devam eden Kanser Hastalarına Yardım Derneği, bu nedenle Başbakan Ünal Üstel’e bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette bir konuşma yapan Başbakan Ünal Üstel, Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ni görmekten kaynaklı duyduğu mutluluğu dile getirdi. İnsan Sağlığı konusunun hükümetin önem verdiği konuların başında geldiğine vurgu yapan Başbakan Ünal Üstel, “Kanser denildiği zaman durup bir düşünmeli ve bu hastalığı yaşayan insanlarımızı bir adım ileriye götürmek için ne yapılması gerektiği ile çalışmalar yapılmalıdır. Bizler hükümet olarak insanlarımızın bir an önce şifa bulmaları açısından elimizden gelen gayreti göstermeye çalışıyoruz. Hükümet olarak biz gereken gayreti göstermeye çalışırken Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin de gösterdiği eforu görmezden gelemeyiz. Dernek kurulduğu günden itibaren hükümetlerle işbirliği içerisinde girerek çalışmalar yapmaktadır. Bu vesileyle Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin gösterdiği emekler için tebrik ederim” dedi.

Ülkemizde Kanser Hasta sayısının fazla olduğuna dikkat çeken Başbakan Ünal Üstel, “Ülkemizdeki Kanser Hasta sayısının yüzdeliği maalesef fazladır. Ülkemizde Kanser Hastalığı vakalarının neden bu boyuta geldiğini sorgulamamız gerekmektedir. Özellikle pandemi sürecinde, sonrasında yaşanan ekonomik süreçte, akabinde yaşanan Rusya - Ukrayna savaşı, şimdide altı aydır devam eden İsrail – Filistin savaşından kaynaklı ilaca erişimde zaman zaman zorluklar yaşanmıştır. Ama yaşanan bu zorlukları Anavatan Türkiye Cumhuriyeti sayesinde ve birlikte kurduğumuz üst düzey ilişkiler nedeniyle fazla zaman kaybetmeden çözebildik. Bundan sonraki süreçte de planlı ve programlı şekilde hastalarımızın gerek duyduğu ilaçları temin etmeye devam edecek ve Onkoloji Hastanesinde yaşanan tüm sorunları gidererek, çözüm bulacağız” şeklinde konuştu.

Ülkeye yeni sağlık merkezlerinin yapılacağını ifade eden Başbakan Ünal Üstel, “Güzelyurt Hastanemiz için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacak, Girne yıl sonu yeni hastanesine kavuşacak, Lapta ve Değirmenlik halkı için yeni Sağlık Ocağı yapılacaktır. Hayata geçilecek sağlık merkezleri için gerekli çalışmalar yapılmıştır. Anavatanımız Türkiye Cumhuriyeti’nin de desteğiyle en kısa zamanda hayata geçirmeyi hedeflemekteyiz” dedi.

KOCAİSMAİL

Kabulde bir konuşma yapan Kanser Hastalarına Yardım Derneği başkanı Raziye Kocaismail, “Başbakanımız Ünal Üstel’in sıkıntılarımızı dinlemek için biz talep etmeden Derneğimize randevu vermesi, bizler için o kadar anlamlıydı ki hakikaten sevildiğimizi ve yanımızda olunduğunu hissettirdi ve bizlere güç kattı. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’nin yıllardır yaşadığı ve çözüme kavuşmayan birçok sorununu çözüme kavuşturan Başbakan Ünal Üstel’e teşekkür ederiz. Özellikle yaşanan Pandemi sürecinde ve Deprem sonrasındaki dönemde Dernek olarak ödemelerin altından kalkmada zorluk yaşadık. Fakat hükümetimizin sağladığı destek ile bu zor durumun altından kalkabildik. Başbakanımız Ünal Üstel verdiği sözü yerine getiren bir siyasetçidir. Bu vesileyle tekrardan kendisine derneğimize verdiği tüm desteklerden dolayı teşekkür ederim” şeklinde konuştu.