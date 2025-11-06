İsias Otel davası dolayısıyla Adıyaman’da bulunan Başbakan Ünal Üstel, Medyascope’a 19 Ekim’de gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı seçimini değerlendirdi.

Üstel, halkın tercihine saygı duyduklarını belirterek hükümetin çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceğini vurguladı, “Geçtiğimiz günlerde seçim bitti, halkın idaresi, iradesi sandıkta tecelli etti” dedi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin iki kardeş ülke arasında en sıkı şekilde devam edeceğini söyleyerek yeni dönemde işbirliğinin güçlenerek süreceğine işaret etti. Üstel, “Biz hükümet olarak yolumuza devam edeceğiz, Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz iki kardeş ülke arasında en sıkı bir şekilde yolumuza devam edecek” ifadelerini kullandı.

Üstel, iki devletli çözümün KKTC’nin vazgeçilmez politikası olduğunu yineledi. Başbakan Üstel, her iki meclisin de iki devleti oybirliğiyle savunan kararları bulunduğunu hatırlattı.

Üstel, KKTC’nin egemen, eşit ve uluslararası güç statüsünde iki devletli çözüm tezini dünyaya anlatmak için mücadele vermeye devam edeceklerini söyledi. Başbakan Üstel, “Bizim kararımız nettir: İki devlet, egemen, eşit, uluslararası güç statüsünde biz bunu dünyaya anlatmak için mücadelemizi vermeye devam edeceğiz” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın her platformda iki devletli çözümü dile getirmesinin KKTC için büyük önem taşıdığını belirten Üstel, Türkiye’nin bu politikadaki desteğinin devam ettiğini vurguladı. Başbakan, Erdoğan’ın bu politikayı savunmaya devam ettiği sürece kendilerinin de aynı çizgide olacaklarını ifade etti.

Üstel, “Zaten Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan her platformda bunu dile getiriyor, biz de o dile getirdiği müddetçe onu savunmaya devam edeceğiz” dedi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs konusundaki açıklamalarına da değinen Üstel, KKTC’nin iki devlet politikasından taviz vermeyeceğini yineledi.

ERHÜRMAN’IN TÜRKİYE ZİYARETİ YAKINDA

Yeni seçilen Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’ın Türkiye ziyaretine ilişkin soruya yanıt veren Üstel, ziyaretin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceğini söyledi.

Kaynak: Medyascope