Özellikle 15 Temmuz darbesi olmak üzere Türkiye’nin yakın tarihindeki darbeler ve etkilerinin tartışıldığı panelde, TC Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu, TC İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan ve 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç konuşmacı olarak yer aldı.

Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Koordinatörü Bürhan Erkul’un açılış konuşmasıyla başlayan panelin koordinatörlüğünü de TC Gençlik ve Spor Bakanlığı KKTC Koordinatörü Ömer Osman Demirbaş üstlendi.

Bürhan Erkul konuşmasında panelin, yakın tarihin en önemli dönüm noktalarından biri olan demokrasi mücadelesini anmak ve bu mücadelede sergilenen milli irade, cesaret ve birlik ruhunu hatırlamak için gerçekleştirildiğini belirtti.

Panelde, demokratik değerlere bağlılık, milli iradenin önemi ve toplumsal dayanışmanın gücü konularında farkındalık oluşturmayı hedeflediğini söyleyen Erkul, panelin, “özellikle genç nesillere bu tarihi mücadelenin anlam ve önemini aktarmayı” amaçladığını kaydetti.