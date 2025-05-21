Başbakan Ünal Üstel, etkinlikte yaptığı konuşmada, “Bugün burada bir etkinlikten ötesini yaşıyoruz. Girişimci kadınlara hep birlikte omuz veriyoruz. Güç veriyoruz. İşte bu yüzden buradayız ve burada olmaktan da onur duyuyoruz” dedi.



“BİR ÜLKEDE KADIN VARSA ÜRETİM, KALKINMA VE GELECEK VARDIR”

“Bir ülkede kadın varsa üretim vardır, kalkınma vardır, gelecek vardır” diyen Üstel, “Ekonomisinde kadının yeri olmayan her ülke yarımdır. Ve asla tam olamaz. O yüzden, hükümet olarak; Gerek sosyal yaşamda, gerek ekonomik yaşamda, kadının da eşit ve güçlü bir şekilde yer alması adına tam güçle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

KIBRIS TÜRK KADINI TARİH BOYUNCA HEP ÖN SAFTA OLMUŞTUR

Üstel, “Kıbrıs Türk kadını tarih boyunca hep ön safta olmuştur. Evinde, işinde, okulda, sokakta, sosyal hayatta. Mücadeleyi omuzlamıştır. Sorumluluk almıştır” ifadelerini kullandı.

KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ALANINDA LAF DEĞİL İŞ ÜRETİLDİ

Hükümete gelindiği ilk günden itibaren kadın girişimciliği alanında da çalışmalar yapıldığına dikkat çeken Üstel, “Kadın girişimciliği alanında da laf değil, iş üretmeye gayret ettik. Bu yılı “Gençlerin ve Kadınların Yılı” ilan ederken, bunu bir temenni değil; bir irade olarak koyduk” dedi.

TARİHTE İLK KEZ KADIN ÇALIŞANLARA %100 PRİM DESTEĞİ VERİLİYOR

Kadın çalışan istihdam eden iş yerlerine tarihte ilk kez %100 prim desteği verildiğini hatırlatan Üstel, “Kadına desteği lafta bırakmıyoruz, gerçeğe çeviriyoruz” şeklinde konuştu.

ÜLKEMİZİN KADINLARI SESLERİNİ ÇOK DAHA UZAKLARA DUYURACAK

TÜRKONFED üyeliği sayesinde, Kıbrıslı Türk kadın girişimcilerin çok daha büyük bir networke sahip olacağına inandığını belirten Üstel,“Ülkemizin kadınları seslerini çok daha uzaklara duyuracak, çok daha görünür olacaklar. Üstelik bu etkinlik ve birliktelik, bir ilkin değil; sürekliliğin de bir göstergesi olarak karşımızda duruyor. Yani bugün, daha önceki başarılı çalışmalara bir yenisinin eklendiği, büyüyerek çoğaldığı bir etkinlikteyiz. Bu vesileyle, tüm paydaş kurumlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.