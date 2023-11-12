Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel dün Karpaz bölgesinde vatandaşla buluştu. Ziyaretlerine Mehmetçik ile başlayan Üstel, Yenierenkoy ve Dipkarpaz'da önemli mesajlar verdi.

Üstel'e ziyaretlerinde eşi Zerrin Üstel, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Mehmetçik - Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, Dipkarpaz Belediye Başkanı Hamit Bakırcı, İskele Milletvekili Emrah Yeşilırmak, MYK Üyeleri, parti temsilcileri de eşlik etti.

Başbakan Üstel görevi aldıktan sonra birçok kez Karpaz’ı ziyaret ettiğini hatırlatarak “ Cennet ülkemizin doğal cenneti Karpaz’ın kalbimizdeki yeri bambaşkadır. Sıcak kanlı, konuksever, içten, samimi insanlarıyla bir kez daha buluşmanın mutluluğu yaşıyoruz” dedi.

Ünal Üstel, ülkede istikrarı daimi kılmak istediklerini vurgulayarak, “ Her geçen gün kenetleniyoruz. Kenetlendikçe daha da güçleniyoruz. Güçlendikçe, Anavatan Türkiye’nin de desteği ile büyük ve kalıcı projelere imza atmaya devam edeceğiz” diye ekledi.

Anavatan Türkiye’nin ekonomik, diplomatik ve stratejik açıdan koşulsuz desteğinin kıymetini bilmek gerektiğini ifade eden Üstel, Gazze’de yaşanan vahşeti, Anavatan Türkiye’nin müdahalesine kadar Kıbrıs Türkü’nün de yaşadığını hatırlattı.

Geçmişte yaşanan acı tecrübeler ışığında, her geçen gün egemen eşitlik ve Anavatan Türkiye’nin garantörlüğünü içermeyen bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceklerini vurgulayan Üstel, “ KKTC’yi kuran ve yaşatmak kararlılığında olan partinin genel başkanı, başbakanı, bakanları, milletvekilleri ve tüm örgütlüleriyle bu devletin neferleriyiz. Şimdi devletimizin 40. yılına erişmenin gururunu yaşıyoruz” diye konuştu.

14 KASIM'DAKİ BÜYÜK YÜRÜYÜŞTE GEREKEN MESAJ VERİLECEK

Üstel ayrıca, "40. yılımızda, Cumhurbaşkanımız Sayın Ersin Tatar'ın organizasyonu ile büyük 14 Kasım’da saat 10.30’da büyük bir Cumhuriyet Yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Bu yürüyüşte hep birlikte yer alacağız. Coşkumuzu, bayraklarımızla renklendireceğiz. Devletimize bağlılığımızı, Anavatan Türkiye’mizin yadsınamaz güvencesini, bir kez daha tüm dünyaya haykıracağız. Yeni bir döneme sayfa açtık. Tüm dünyaya bu yürüyüşle önemli bir mesaj vereceğiz. Bu nedenle hep birlikte, partimizin tüm gücüyle orada olacağız" ifadelerini de kullandı.

DIŞA AÇILIMDA TARİHİ SÜREÇ

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı tarihi çağrı sonrası KKTC için tarihi adımların da gelmeye başladığına işaret eden Üstel, “ Türk Devletleri Teşkilatı gözlemci üyeliği, Azerbaycan’a ziyaretimiz… Dışa açılım süresinde bir ışık doğdu. Erdoğan bu ışığı yaktı. Yeni bir dönem başladı. Yeni hedefler, başka yerler de gündeme gelebilir” dedi.

15 Kasım kutlamaları kapsamında Azerbaycan’dan çok değerli konukları ağırlayacaklarını ve işbirliği alanlarını bu kez KKTC’de ele alacaklarını belirten Üstel, “ UBP, Yeni Azerbaycan Partisi ve Ak Parti ile diyaloğumuzu daha da artıracağız” şeklinde konuştu.

Dışa açılımda tarihi adımlar gelirken, içte de sorunları gidermek adına kararlı adımlar atmaya devam edeceklerini vurgulayan Üstel, her bölge için yerinde ayrı ayrı icraatların da yürütülmekte olduğuna işaret etti.

ÜSTEL MÜJDELERİ BİR BİR SIRALADI

Belediyelerin birleştirilmesi sonrası Mehmetçik için bazı belediye çalışanların Iskele’de kaldığını kaydeden Üstel, “ Söz verdik. Düzenlemeyi yaptık. Çalışmayı bitirdik. Artık belediye başkanımız rahat edecek. Yine söz verdik. Çalışmayı yaptırdık. Vakıflar Bankası, burada şube açacak. Bürokratik işleri kolaylaştırma adına Çalışma Bakanlığı Mehmetçik ve Yeni Erenköy’de bir irtibat bürosu açacak. Gençlerimizin bölgede kalmasını istiyoruz. Sosyal Konut Projemiz burada da olacak. Mehmetçik- Pamuklu - Bafra arasında bir kaç bölgede, arazi çalışması yapıyoruz. Yakında bitecek ve gençlere müjdeyi açıklayacağız. 400 Sosyal Konutu Karpaz’da gençlerimize kazandıracağız. Yine gençlerimize düşük faizli kredi paketimizi de yakında açıklayacağız. Çayırova’ya çember sözü verdik. Yaptık. Verdiğimiz sözleri bölge bölge gerçekleştireceğiz. Yeterki istikrarı bozmayalım. Yolumuza devam edelim. Daha çok kenetlenelim” şeklinde konuştu.

Halkla buluşması için her bakana her cumartesi bir bölgede görev verdiklerini kaydeden Üstel, halkla buluşmaya, halkın sorunlarını yerinde görmeye devam edeceklerini kaydetti.