Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle:

"Girne-Değirmenlik Anayolu’nda yaşanan elim trafik kazasında yaşamını yitiren iki vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaslı ailelerine sabır diliyorum.

Sosyal Hizmetler Dairesi’ne bağlı engelli bireylerimizi taşıyan aracın da karıştığı kazada yaralanan vatandaşlarımızın sağlık durumlarını ilgili bakanlığımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Şans eseri hafif yaralanan özel gereksinimli bireylerimiz ile minibüs şoförüne geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, acil şifalar diliyorum."