Başbakan Ünal Üstel, resmi temaslarda bulunmak ve "Su Master Planı Çalışmaları Lasmanı"na katılmak üzere ülkeye bir ziyaret gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı ağırlamaktan gurur duyduklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Başbakan Üstel, “Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Sayın Cevdet Yılmaz'a ülkemiz için önemli projelerin hayata geçmesi adına verdikleri destekten ötürü teşekkür ederim” dedi.

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni dünya ile buluşturma hedefimiz var” diyen Üstel, paylaşımına şöyle devam etti:

“Anavatan Türkiye Cumhuriyeti yanımızda ve destekçimiz oldukça bu hedef doğrultusunda, el ele ve gönül gönüle ilerlemeye devam edeceğiz.”