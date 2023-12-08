Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Üstel, şunları kaydetti:

Ülkemizde kalıcı veya geçici olarak yaşamaya ilgi duyanların taleplerini karşılamak için çalışan, kendileri kazanırken ülkemize de kazandıran inşaat sektörünün gelişmesi, bazı kaygıları da beraberinde getiriyor. Yasal düzenlemelerimizi güçlendirerek, belirsizlikleri ortadan kaldırarak, planlı gelişmenin gereklerini yerine getirerek bu kaygıları ortadan kaldıracağız. İlgili yasal düzenlemeler hazırlanıyor; en erken zamanda muhalefetin de görüşleri alınarak sonuçlandırılacak ve yüce meclisimize iletilecektir