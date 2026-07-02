Başbakanlıkta gerçekleştirilen kabulde, Başbakanlık Müsteşarı Berhan Ongan, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer, Spor Dairesi Müdürü Ersan Karataş ve Ada Kafa’nın antrenörü Hasan Maydon da hazır bulundu.

“SENİNLE GURUR DUYUYORUZ”

Başbakan Ünal Üstel, kabulde yaptığı konuşmada, Ada Kafa’nın uluslararası platformlarda ülkeyi başarıyla temsil etmesinden büyük gurur duyduklarını söyledi.

Üstel, “Sayın Ada, ülkemizi uluslararası platformlarda adıyla, sanıyla temsil ettiğin için seninle gurur duyuyor, iftihar ediyoruz. En büyük temennimiz, seni bu tür organizasyonlarda çok daha sık görmek ve başarılarının artarak devam etmesidir.” dedi.

“GENÇLERİMİZİN BAŞARISI BİZİM İÇİN BÜYÜK BİR GURURDUR”

Spor ambargoları nedeniyle KKTC’li gençlerin birçok uluslararası organizasyonda haksız engellerle karşı karşıya kaldığını vurgulayan Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteği sayesinde bu mağduriyetlerin önemli ölçüde aşıldığını ifade etti.

Üstel, “Sen hem Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni hem de Türkiye Cumhuriyeti’ni en güzel şekilde temsil ediyorsun. Bu nedenle seninle gurur duyuyoruz. Gençlerimizin tüm baskı ve ambargolara rağmen ülkemizi başarıyla temsil etmesi bizim için büyük bir gurur ve onurdur.” ifadelerini kullandı.

SPOR BÜTÇESİ 20 MİLYON TL’DEN 1 MİLYAR TL’YE YÜKSELDİ

Hükümet olarak spora ve gençlere verdikleri desteği artırarak sürdürdüklerini belirten Üstel, göreve geldiklerinde 20 milyon TL olan spor bütçesini bugün 1 milyar TL seviyesine çıkardıklarını söyledi.

Üstel, “Bu sayede gençlerimiz çok daha modern tesislerde, çok daha iyi şartlarda spor yapma imkânına kavuştu. Bundan sonraki süreçte de desteklerimizi artırarak sürdürecek, gençlerimizin uluslararası arenada daha fazla yarışmasını, daha büyük başarılara imza atmasını ve bayrağımızı dünyanın dört bir yanında gururla dalgalandırmasını sağlamaya devam edeceğiz.” dedi.

MAYDON’DAN TEŞEKKÜR

Ada Kafa’nın antrenörü Hasan Maydon da Başbakan Ünal Üstel’e ve Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı İlgen Bağcıer’e verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Yoğun bir yarış takvimi içerisinde olduklarını belirten Maydon, “Balkan Şampiyonası’na katılacağız. Oradan altın madalyayla döneceğimize inanıyoruz. Ardından Türkiye Milli Takımı adına, ay-yıldızlı bayrak altında Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edeceğiz.” dedi.

Maydon, daha sonra Amerika’da düzenlenecek dünya organizasyonunda da ülkeyi ve sporu en iyi şekilde temsil etmeyi hedeflediklerini söyledi.

SIRADAKİ DURAK SLOVENYA

Başarılı atlet Ada Kafa, 4 Temmuz'da Slovenya'da düzenlenecek U18 Balkan Şampiyonası'nda Türkiye Milli Takımı adına mücadele edecek.