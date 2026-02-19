Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) siyaset anlayışını eleştirerek, “Her yatırıma önce karşı çıkıp sonra sonuçlarından faydalanmak siyaset değildir” dedi.

Üstel, yaptığı yazılı açıklamada CTP’nin yıllardır “önce karşı çıkma, ardından gerçekleşen projelerden yararlanma” yöntemi izlediğini savundu.

Konuyla ilgili olarak Üstel'in yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde:

"Bu ülkede muhalefet yapmayı, çözüm üretmek yerine her gelişmeye, her adıma refleks olarak karşı çıkmak sanan bir siyasi anlayış vardır. Bu anlayışın başlıca temsilcisi ise ne yazık ki Cumhuriyetçi Türk Partisi’dir.

CTP yıllardır aynı yöntemi uygulamaktadır. Önce karşı çıkmak, sonra gerçekleşen projelerin sunduğu imkanlardan yararlanmak, ardından da hiçbir şey olmamış gibi siyaset yapmaya devam etmek.

Bu bir muhalefet anlayışı değil, siyasi samimiyetsizliktir. Gelin, somut örneklerle konuşalım:"

"CTP ÇİZGİSİ KKTC'NİN KURULUŞUNA DA KARŞI ÇIKTI"

Üstel, muhalefetin çözüm üretmek yerine her gelişmeye refleks olarak karşı çıktığını öne sürerek, bunun siyasi samimiyetsizlik olduğunu ifade etti. CTP’nin geçmişte birçok konuda benzer tutum sergilediğini kaydeden Üstel, eleştirilerini çeşitli başlıklar altında sıraladı.

CTP çizgisinin KKTC’nin kuruluşuna karşı çıktığını ve Anayasa referandumunda “hayır” dediğini belirten Üstel, bugün ise devletin sağladığı imkânlardan yararlanıldığını ve Anayasa’ya dayanarak siyaset yapıldığını söyledi.

"ÜNİVERSİTELERİN KURULUŞ SÜRECİNDE 'ÜLKE BATIYOR' SÖYLEMİ GELİŞTİRİLİYORDU"

Üniversitelerin kuruluş sürecinde CTP’nin “ülke batıyor” ve “kalite düşüyor” söylemi geliştirdiğini savunan Üstel, hem üniversite açılışlarına hem de tıp fakültelerine karşı çıkıldığını iddia etti. Yükseköğretimin bugün ekonominin lokomotifi olduğunu belirten Üstel, bu konuda CTP’den herhangi bir özeleştiri gelmediğini ifade etti.

"İKTİSADİ VE MALİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLLERİ 'YIKIM PAKETİ' OLARAK NİTELENDİRİLDİ"

Türkiye ile imzalanan iktisadi ve mali işbirliği protokollerinin daha imzalanmadan “yıkım paketi” olarak nitelendirildiğini kaydeden Üstel, yollar, kavşaklar, kamu binaları, okullar, hastaneler ve su projeleri gibi yatırımların bu protokoller sayesinde hayata geçtiğini söyledi.

"TÜRKİYE'DEN SU PROJESİNE KARŞI ÇIKILDI"

Türkiye’den KKTC’ye su teminini sağlayan projeye de CTP’nin karşı çıktığını öne süren Üstel, bugün ise söz konusu projenin sahiplenildiğini savundu.

"CTP, YEREL YÖNETİMLER REFORMUNA DA KARŞI ÇIKMIŞTI"

Belediyelerin birleştirilmesini öngören yerel yönetimler reformuna da şiddetle karşı çıkıldığını belirten Üstel, reformun hayata geçirildiğini ve belediyelerin güçlendirildiğini ifade etti.

"CTP, YENİ ERCAN HAVALİMANI VE PANDEMİ HASTANESİ DE KARŞI ÇIKTI"

Ercan Havalimanı’nın yeni terminal binasının açılış sürecinde de muhalefetin karşı durduğunu iddia eden Üstel, pandemi döneminde inşa edilen hastanenin de eleştirildiğini kaydetti. Üstel, bugün vatandaşların bu hastaneden hizmet aldığını belirtti.

Meclis binası, Cumhurbaşkanlığı yerleşkesi, Cumhuriyet Parkı ve kütüphanelere yönelik yatırımların da eleştirildiğini dile getiren Üstel, muhalefetin bugün bu yapılarda siyaset yaptığını söyledi.

"BİLİŞİM ADASI KIBRIS VE FİBER OPTİK ALTYAPIYA DA KARŞI ÇIKILDI"

Üstel, “Bilişim Adası Kıbrıs” hedefi doğrultusunda başlatılan fiber optik altyapı projesine de CTP’nin açıkça karşı çıkmadığını ancak süreci sabote etmeye çalıştığını savundu. Projenin tamamlanmasının ardından sahiplenme yarışının başlayacağını öne sürdü.

KKTC’nin fiber optik altyapıya kavuşmasının ve teknolojiye entegre olmasının siyaset üstü bir mesele olduğunu belirten Üstel, CTP’yi “önce karşı çık, sonra sahiplen” anlayışını terk etmeye çağırdı.

"TARİH ESER KAZANDIRANLARI YAZACAKTIR"

UBP hükümetleri döneminde yollar, hastaneler, okullar, üniversiteler, barajlar, limanlar, sanayi bölgeleri, sosyal konut projeleri, spor tesisleri ve çeşitli altyapı yatırımlarının hayata geçirildiğini ifade eden Üstel, “Tarih, sadece konuşanları değil, bu ülkeye eser kazandıranları yazacaktır. Sözler uçar, eserler kalır” dedi.