Çalıştay Saygı Duruşu’nda bulunulması ve İstiklal Marşı ile Azerbaycan Ulusla Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Daha sonra “Bir Millet Üç Devlet” protokolünün hazırlanma ve imzalanma aşamlarını içeren tanıtım videosu sunuldu.

Başbakan Ünal Üstel çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, Türk dünyasının 3 kardeş devletin geleceğini şekillendirdiğini söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olmasının önemine dikkati çeken Üstel , “KKTC’nin; TDT’ye gözlemci üye olması yalnızca bir diplomatik gelişme olmadı. Bu adım yıllar sonra bir gönül coğrafyasının yeniden kucaklaşması oldu” şeklinde konuştu.

Başbakan Üstel, Türkiye ve Azerbaycan’nın Kıbrıs Türk halkına gösterdiği samimi ilgiyle kültürel bağların güçlendiğine vurgu yaptı.

Üstel, “ KKTC’de imzalanan tarihi protokolle bu kardeşliğin siyasal boyutu da kurumsallaşmıştır. Bu işbirliği 3 devletin gençliğine uzanan bir gönül köprüsü kurmuş ve bu çalıştay o gönül köprüsü üzerine inşa edilmiştir. Bu çalıştay, Tek millet 3 devlet anlayışının somut bir vizyonun örneğidir”dedi.

“Bu salonda gençlik, sevgi, saygı, gönül bağı var, sarsılmaz bir kardeşlik var” diyen Başbakan Üstel, Azerbaycan- Türkiye ve KKTC gençlerinin ortak bir gelecek için çalıştıklarına vurgu yaptı.

Başbakan Üstel, KKTC’ye uygulanan haksız ambargolara da değinerek, Kıbrıs Türk halkının bu uğurda verdiği mücadeleyi anlattı.

Üstel, “ Tarihin ve vicdanın sustuğu yerde Kıbrıs Türk halkı hep konuştu ve haykırdı. Azerbaycan halkı da susmadı. Adım adım sabırla ve kakarlılıkla yürüdü ve sonunda zafer geldi. Türkiye- Azerbaycan- KKTC ayni değerler uğruna savaşıyor” dedi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’nda yaptığı çağrıyı anımsatan Üstel, KKTC’nin tanınmasında Azerbaycan ve Türkiye’nin göstermiş olduğu tutuma vurgu yaptı.

Üstel, “Milletin vicdanına yakışan budur. Bugün bu acıları yaşamış ama asla vazgeçmemiş kültürünü evlatları olarak aynı hedefe yürüyen 3 gençlik teşkilatının bu salondan buluşması hepimiz için bir umut kaynağıdır. Bu çalıştayın vizyon açıcı bir görev üstleneceğine yürekten inanıyorum. Bu bağlamda ortak geçmişten ortak geleceğe yürüyoruz. Bu geleceğe gençlerle birlikte yürüyoruz” dedi.