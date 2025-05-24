Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi ile Özeray Investment iş birliğinde, Yağmur ve Damla Aydındağ’ın katkılarıyla hayata geçirilen Lapta Tınaztepe Muhtarlık Binası, Genç Lapta Avcılık ve Atıcılık Derneği Binası ile Sercan Aydındağ Parkı, bugün düzenlenen törenle Başbakan Ünal Üstel tarafından açıldı.

“Devletin tüm olanaklarını halkımızın mutluluğu ve refahı için kullandık” diyen Üstel, görev süresi boyunca yarım kalan projeleri tamamladıklarını, yeni yatırımlarla her alana dokunduklarını ifade etti.

“TÜRKİYE İLE GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİYLE 46 MİLYARLIK KATKI”

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan üst düzey protokoller sayesinde ülkenin ihtiyaç duyduğu projelere 46 milyar TL’lik kaynak aktarıldığını söyledi. Ekonomiden sağlığa, ulaşımdan sosyal projelere kadar birçok alanda dev adımlar atıldığını belirtti.

“3 YILDA YARIM KALANLARI TAMAMLADIK”

“2012 sonrası kurulan kısa ömürlü hükümetlerin yapamadığını biz 3 yılda başardık” diyen Başbakan Üstel, göreve geldiklerinde önceliği yarım kalan projelere verdiklerini belirtti. Girne–Alsancak–Lapta yolunun bu vizyonla tamamlandığını ve Karşıyaka’ya kadar uzanacak modern yol çalışmasının sürdüğünü kaydetti.

“2025 SAĞLIK YILI, LAPTAYA MODERN SAĞLIK MERKEZİ"

Üstel, 2025’i “Sağlık Yılı” ilan ettiklerini anımsatarak, ülke genelinde sağlık ocaklarının ve hastanelerin modernize edildiğini ifade etti. Lapta Sağlık Merkezi’nin kısa süre içinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını duyurdu.

“MUHTARLIKLARA DESTEK DEVAM EDECEK”

Muhtarlıkların tarihsel önemine dikkat çeken Üstel, göreve geldikleri günden itibaren binası olmayan 110 muhtarlık için proje başlattıklarını açıkladı. Muhtarların özlük haklarının da iyileştirileceğini söyleyen Üstel, “Muhtarlarımıza verdiğimiz sözleri tutuyor, onları güçlendiriyoruz” dedi.

“İŞ BİRLİĞİYLE HER ENGELİ AŞIYORUZ”

Konuşmasının sonunda Başbakan Ünal Üstel, yerel yönetimlerle ve iş insanlarıyla kurulan iş birliğinin önemine vurgu yaparak, Tınaztepe’deki bu örnek projede emeği geçen herkese teşekkür etti.