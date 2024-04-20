Başbakan Ünal Üstel, Turizm Haftası kapsamında Girne Antik Liman'da düzenlenen Turizm Şöleni'ne katılmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Başbakan Üstel, "Hükümet olarak halkımıza söz verdiğimiz gibi, bugüne kadar yarım kalan, halkın ihtiyaç duyduğu projeleri, yasal düzenleme ve reformları tek tek hayata geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yıllardır gündemde olan Antik Liman Projesi hükümetimiz döneminde büyük bir yüreklilikle üstlenilmiş ve tamamlanmıştır" diyen Başbakan Üstel, şöyle devam etti:

"Turizmi daha da geliştirmek adına yerel yönetimler ve turizm örgütleri iş birliği içinde çalışmaya ve projeleri hayata geçirmeye devam edeceğiz."