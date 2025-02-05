Başbakan Üstel, mesajında şunları kaydetti:

Yüreğimizi dağlayan, acısı hiç dinmeyecek felaketin yıl dönümünde, bir kez daha Şampiyon Meleklerimizi ve 6 Şubat 2023’te, Türkiye’de meydana gelen büyük depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı anıyoruz.

6 Şubat Asrın Felaketi'nde, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ndeki kardeşlerimizi, geleceğimizin ışığı olan çocuklarımızı, evlatlarımızı, umutlarımızı kaybettik...

Adıyaman’da, İsias Otel’in enkazı altında kalan çocuklarımız, gençlerimiz, öğretmenlerimiz ve velilerimiz, hepimizi derinden yaralayan büyük bir kayıp oldu. Acımız tarifsiz, özlemimiz sonsuz...

Bugün sadece onları anmıyor, aynı zamanda adalet arayışımızı bir kez daha haykırıyoruz...

Şampiyon Meleklerimiz unutulmayacak!

Onlar için adalet yerini bulana kadar susmayacağız, geri adım atmayacağız!

Sevgili yavrularımız…

Sizleri asla unutmayacağız. Adınızı yaşatmak, anılarınızı nesiller boyu taşımak bizim boynumuzun borcudur. Spor salonlarında, okullarda, yüreklerimizde hep yaşayacaksınız. Her şampiyonlukta, her zaferde, sizi anacağız, sizler için mücadele edeceğiz...

Kıymetli aileler, sizlerin acısı bizim de acımızdır. Sizlerin feryadı, bizim feryadımızdır. Söz veriyoruz; adalet yerini bulana kadar sizlerle birlikte bu mücadeleden vazgeçmeyeceğiz.

Bugün, Şampiyon Meleklerimizi rahmet, sevgi ve özlemle anarken bir kez daha yineliyoruz...

Onlar sadece birer sporcu değil, birer kahramandı. Onların anısını yaşatmak, unutulmamalarını sağlamak iktidarıyla, muhalefetiyle hepimizin görevidir.

Deprem felaketinin ikinci yılında hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyor, bu büyük acıyı yüreğinde taşıyan herkese sabır diliyorum.

Ruhları şad olsun, kalbimizde hep yaşayacaklar....