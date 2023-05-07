Başbakan Ünal Üstel, Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde görev yapan Üroloji Uzmanı Dr. Sadrettin Tuğcu’nun bıçaklı saldırıya uğramasını kınadı.

Başbakan Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Ülkemizde şiddetin her türüne karşı tutumumuz açıktır. Ülkemizin her yerinde ve herkese karşı şiddeti asla kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.

Üstel, “Sadece hekimlerimize yönelik değil, ülkemizde yaşayan tüm insanlara ve canlılara yönelik uygulanan şiddet ve girişilen saldırılara karşı, sıfır toleransla davranacağımızın bilinmesini istiyorum” dedi.

Başbakan Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Yeni yasal düzenlemelerle cezaların artırılması da dahil olmak üzere bu ve benzeri saldırıların son bulması için, gereken tüm adımları kararlılıkla atacağımızdan ve gerekli tüm tedbirleri alacağımızdan kimsenin kuşkusu olmasın.

Yargımıza güvenim tamdır. İnanıyorum ki bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahıs, hak ettiği en ağır cezayı alacaktır.

Kıymetli meslektaşım Dr. Sadrettin Tuğcu’ya geçmiş olsun dileklerimi sunuyor, acil şifalar diliyorum.”