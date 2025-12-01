Başbakan Üstel açıklamasında, görev ve unvanının hukuk karşısında hiçbir ayrıcalık yaratmadığını ifade ederek, “Başbakan olabilirim ama polisimiz ve yargı sistemimiz karşısında her vatandaşımız gibi eşitim. Her konuda soruşturulabilirim, yargı yolu bana da açıktır” dedi.

Polis Genel Müdürlüğü’nün güçlendirilmesine yönelik hükümet adımlarına da değinen Üstel, personel ve teçhizat alımlarının “tarihin en yüksek seviyesine” ulaştığını kaydetti. Polis ve yargının, her vatandaş gibi kendisi ve ailesi hakkında da soruşturma yürütebileceğini belirten Başbakan, bu süreçlere tam destek verdiğini söyledi.

Üstel, son dönemde hakkında yapılan yayınların “planlı, sistematik ve mesnetsiz bir itibar suikastine dönüştüğünü” dile getirerek, hakaret ve yalan içeren paylaşımlara karşı yasal yollara başvuracağını açıkladı.

“Geleceğe bırakacağımız tek şey onurlu bir yaşamdır” diyen Üstel, ailesinin ve özellikle çocuklarının uzun süredir haksız şekilde hedef gösterildiğini, kendisine aitmiş gibi yansıtılan abartılı mal varlığı iddialarının da bu kampanyanın parçası olduğunu belirtti.

Hoşgörüsünün kötüye kullanılmasına izin vermeyeceğini vurgulayan Üstel, “Bugüne kadar veremeyeceğim bir hesabım olmadı. Ülkem ve partim için çalışmaya devam ediyorum” ifadeleriyle açıklamasını sonlandırdı.