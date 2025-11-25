Başbakan Ünal Üstel, son günlerde ülke genelinde yürütülen huzur operasyonlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Başbakan Ünal Üstel’in açıklaması şöyle;

"Son günlerde yürütülen huzur operasyonları ve dün yaşanan kundaklama olayının ardından, polisimizin failleri kısa sürede yakalaması büyük bir kararlılığın göstergesidir. Bu başarılı çalışmaları nedeniyle polisimize ve tüm güvenlik güçlerimize teşekkür ediyorum.

Halkımızın huzurunu ve güvenliğini tehdit eden hiçbir girişime asla müsamaha göstermeyeceğiz. Devletimizin tüm güvenlik birimleri, her gün ve her saat sahadadır; suç ve suçluyla mücadele kararlılıkla sürmektedir.

Vatandaşlarımız müsterih olsun; huzuru bozmaya çalışan herkes karşısında devletimizin gücünü bulacaktır. Güvenlik güçlerimize bir kez daha teşekkür ediyor, görevlerinde başarılar diliyorum."