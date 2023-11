Başbakan Ünal Üstel, Dünyanın en prestijli yarışmalarından biri olan Top Model Of Universe yarışmasında ülkemizi temsilen podyuma çıkan ve ikincilik ödülünün yanı sıra Mister Best Physique, Top Model of Universe Best Fashion Icon ve Top Model of Universe Best Formal Wear ödüllerini kazanmayı başaran Ali Sarıkaya’yı kabul etti.

Başbakan Ünal Üstel kabulde, Ali Sarıkaya’yı göstermiş olduğu başarıdan dolayı tebrik etti.