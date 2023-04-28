Başbakan Ünal Üstel, 65 ülkeden 111 misafir sanatçının katılımıyla organize edilecek, “Turan Devletleri Teşkilatı KKTC Su Altı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu” nedeniyle KKTC'de bulunan Turan Devletleri Genel Başkanı Murat Çobanoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

ÜSTEL

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Başbakan Üstel kabulde, Turan Devletleri Teşkilatı tarafından yapılması planlanan KKTC Su Altı Resim Çalıştayı ve Sempozyumu’nun, KKTC’nin tanıtılmasına büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Üstel, “KKTC’de yapılması planlanan çalıştay ve sempozyumun çok güzel ve başarılı bir şekilde gerçekleştirileceğine inanıyorum. Bizler de hükümet olarak bu tür organizasyonlara gereken tüm desteği vereceğiz. Bu tür etkinlikler ülkemizin tanıtılması adına önemli ve bizler için büyük bir gurur kaynağıdır” diye konuştu.

KKTC’nin tanıtılması için yapılan etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Başbakan Üstel, “Dünyada ilk kez yapılması planlanan bu organizasyon umuyorum ki ses getirecek ve KKTC’nin dünyada adından söz edilmesine büyük katkısı olacaktır” dedi.

ÇOBANOĞLU

Turan Devletleri Teşkilatı Başkanı Murat Çobanoğlu da, çalıştayın dünyada ilk kez yapılacağını ve bu organizasyonun KKTC’nin isminin dünyada konuşulmasına neden olacağını belirtti.

Murat Çobanoğlu, “Çalıştaya katılacak dünyaca ünlü ressamlar sayesinde KKTC’nin ismi konuşulacak, ressamların yaşadığı 65 ülkenin devlet başkanına KKTC'nin bayrağı gönderilecek, bu çalıştay birçok devletin ulusal televizyon kanalında yayınlanacak ve dünyada ses getirecektir” diye konuştu.

Turan Devletleri Teşkilatı Başkanı Çobanoğlu, Başbakan Üstel’e kendilerini kabul ederek, görüştüğü için teşkilat adına teşekkür etti.