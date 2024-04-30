Başbakan Ünal Üstel, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve bazı bürokratlar bugün yeni Girne Hastanesi'nde yapımı süren çalışmaları yerinde inceledi; müteahhit ve teknik elemanlardan bilgi aldı.

Başbakan Üstel, incelemelerin ardından basına yaptığı açıklamada, hükümete geldikleri günden beri halka verdikleri sözleri anımsatarak, geçmişte yarım kalan projeleri bitirime sözlerinin arkasında olduklarını vurguladı.

Halkın ihtiyacı olan reform nitelikli yasalar, yeni projeler yaparak halkı rahatlatacaklarını dile getiren Üstel, hükümet olarak halka verdikleri sözleri yerine getirmek için çalıştıklarını kaydetti.

Turizmin beldesi olan Girne bölgesinde 1974 yılından kalan hastanenin bölge halkına hizmet vermeye devam ettiğini belirten Üstel, Girne bölgesindeki nüfusun süratli artmasından dolayı Girne Hastanesi'nin yetersiz kaldığına dikkat çekerek, bölge halkına daha iyi, çağdaş ve kaliteli hizmet vermek amacıyla yetersiz kalan sağlık hizmetinin bölge halkına kazandırılması için yeni Girne Hastanesi inşaatına karar verildiğini kaydetti.

-“Süreci bire bir takip ediyoruz”

Girne hastanesi yapımına karar verildiği günden itibaren hükümet olarak süreci bire bir takip ettiklerini dile getiren Üstel, insan sağlığının kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Yapılan yeni hastanenin süratli bir şekilde bitirilmesi için de Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde olduklarını dile getiren Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğini alarak, Girne bölgesine çağdaş, güzel ve büyük bir hastane yapımına başladıklarını kaydetti.

Müteahhitler ve yetkililerden alınan bilgiler ışığında hastanenin yılsonuna hizmete girmesinin hedeflendiğini dile getiren Üstel, topluma yeni ve çağdaş bir hastane kazandırmak amacıyla çalışmaların sürdürüldüğünü belirtti.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin yükünün çok olduğuna dikkat çeken Üstel, yeni Girne Hastanesi'nin hizmete açılmasıyla birlikte Dr. Nalbantoğlu Hastanesi'nin yükünün azalacağını belirtti.

-“İleriki aylarda Güzelyurt hastanesinin ihalesine çıkılacak”

İleriki aylarda Güzelyurt hastanesinin ihalesine çıkılacağı müjdesini de veren Üstel, Alsancak, Lapta ve Karşıyaka bölgesinde nüfusun süratli şekilde artmasıyla Sağlık Ocaklarının yetersiz kaldığını dile getirerek, o bölgelere de yeni Sağlık Ocakları kazandıracaklarını kaydetti.

-“Değirmenlik ve Maraş bölgelerine yeni Sağlık Ocakları yapımı için ihaleye çıkılacak”

Yeni ihalelerle, Değirmenlik ve Maraş bölgelerindeki Sağlık Ocaklarının da hizmete gireceğini dile getiren Üstel, Hastane ve Sağlık Ocaklarının topluma kazandırılmasının ardından Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nin yükünün azalacağını ve halkın kendi bölgelerinde diledikleri sağlık hizmetlerine kavuşmuş olacağını kaydetti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin büyük projelerle ülkeye katkılarının devam ettiğini dile getiren Üstel, yeni yapılacak Mali, İktisadi İşbirliği Protokolü ile yeni Hastaneler ve Sağlık Ocaklarının da ülkeye kazandırılacağını belirtti.

Üstel, bugün Girne Hastanesini yerinde inceleyerek, müteahhitler, teknik elemanlar ve Bakanlardan alınan bilgiler ışığında hastanenin en kısa zamanda biteceğini ve halka sağlık hizmeti vereceğinin müjdesini aldıklarını söyledi.

-Dinçyürek

Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek de, yeni Girne Hastanesi'nin inşaatının hızla devam ettiğini dile getirerek, projeye ait ihtiyaçların dikkate alınarak, revizyonlar yapıldığını ve inşaatın süratli şekilde yapılması hedefinde olduklarını belirtti.

Hastanenin bitmesinin ardından özelde Girne, genelde KKTC sağlık servisine çok ciddi katkı sağlanacağına dikkat çeken Dinçyürek, Girne Hastanesi'nin bitmesinin ardından özellikle Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ndeki yükün ciddi anlamada azalacağı inancını dile getirdi.

Hastane inşaatının hızlı şekilde devam ettiğini ve üst katın bittiğini dile getiren Dinçyürek, bodrum ve çevre bağlantılarıyla ilgili sorunların çözülerek inşaatın bitişine doğru gidildiğini ve sık sık da denetlendiğimi söyledi.

Dinçyürek, yeni Girne Hastanesinin şimdiden ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

-Akçay

Planlama ve İnşaat Dairesi Müdürü Oğuz Akçay konuşmasında, Girne bölgesinde yapımı süren yeni Girne Hastanesi'nin, bodrum ve zemin kat haricinde diğer katlardaki faaliyetlerinin tamamlanma aşamasına gelindiğini kaydetti.

114 yataklı olacak hastanenin bodrum katında 5 ameliyathane ve 12 diyaliz bölümü bulunacağını dile getiren Akçay, hastanenin poliklinik hizmetleriyle Girne bölgesine çok büyük hizmet sağlayacağına inandığını söyledi.

Girne Hastanesi'nin yapımının bitme aşamasına geldiğini dile getiren Akçay, Başbakanın ziyaretiyle sürecin hızlanması için müteahhit firma ile de görüşmelerin devam ettiğini belirterek, hastanenin en erken zamanda tamamlanması için var güçleriyle çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.