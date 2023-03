Başbakan Üstel, hükümetin, kadınların kendilerini geliştirmeleri, daha üretken ve aktif olmaları, ekonomik, sosyal yönden güçlenmelerini sağlama hedefiyle, kadın girişimcileri destekleyecek ve öncelik tanıyacak projeler başta olmak üzere kadınların önünü açacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalarını yürüttüğü ve çabalarının sürdüğünü vurguladı.

Başbakan Üstel, mesajında şu ifadeleri kullandı:

“8 Mart Dünya Kadınlar Günü diğer adıyla Dünya Emekçi Kadınlar Günü her yıl 8 Mart’ta kutlanan ve Birleşmiş Milletler tarafından uluslararası bir gün olarak kabul görmüştür. İnsan hakları temelinde kadınların toplumdaki siyasi ve sosyal haklarının geliştirilmesine, ekonomik eşitlik, kalkınma ve şiddetten uzak daha huzurlu yaşam konularına dikkat çekmek açısından önemli bir gündür.

Kadınlarımızın, aile ve toplum için verdikleri mücadele hayat boyu fedakarca üstlendikleri tüm roller ve görevlerde ortaya koydukları emekleri her daim takdire şayandır. Aile kurumunun oluşmasını sağlayan kadınlarımız, tarih boyunca savaş ve mücadele dönemlerinde de vatanları uğruna canlarını feda etmişlerdir. Tarihten bugüne kadınlarımız her zaman en zor şartlarda yılmadan ailelerini ve vatanlarını korumak uğruna mücadele vermişlerdir. Günümüzde ise kadınlarımızın her alanda başarıları oldukça gurur vericidir.

Gerek bilimsel çalışmalarda gerek sanatta, iş hayatında ve siyasette kadınlarımızın üstün gayretlerinin ve başarılarının göz ardı edilemeyecek seviyelerde olması bizleri mutlu etmektedir. Şefkatli, üretken, aile ve toplum yapısının en temel yapı taşı olan kadınlarımızın, hayatın bütün alanlarında daha fazla desteklenmeleri gerektiği inancındayım. Bizlere düşen en asli görev, kadınlarımıza toplumda hak ettikleri değerin gösterilmesi, onların hayatın her alanında eşit koşullarda yer almalarının, kadın haklarının korunarak iyileştirilmesi, kadına karşı şiddetin önüne geçilmesi, kadınlarımızın toplumda hiçbir ayrımcılığa maruz kalmadan yaşamalarının sağlanmasıdır.

Her alanda olduğu gibi özellikle siyaset ve çalışma hayatında kadınlarımızın etkin bir şekilde katılımları için daha fazla imkan sunulması ve teşvik edilmesi gerektiği inancındayım. Hükümetimizin, kadınlarımızın kendilerini geliştirmeleri, daha üretken ve aktif olmaları, ekonomik, sosyal yönden güçlenmelerini sağlama hedefiyle, kadın girişimcileri destekleyecek ve öncelik tanıyacak projeler başta olmak üzere kadınlarımızın önünü açacak yasal düzenlemeler üzerinde çalışmalarını yürüttüğü ve çabalarımızın sürdüğünü vurgulamak istiyorum.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, tüm kadınlarımızın “8 Mart Dünya Kadınlar Günü”nü en içten duygularımla kutlarım."