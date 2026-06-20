Başbakan Ünal Üstel, Babalar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başbakan Ünal Üstel’in mesajı şöyle:

“Bir çocuğun ilk kahramanı, ilk öğretmeni ve hayata tutunduğu en güçlü liman çoğu zaman babasıdır. Ailesi için çalışan, evlatlarının geleceğine yön veren, sevgisiyle güven veren ve hayatın her döneminde yol gösteren babalar, toplumumuzun en önemli yapı taşlarından biridir.

Güçlü ailelerin, sağlam bir toplumun ve geleceğe güvenle bakan nesillerin arkasında çoğu zaman onların sessiz emeği, duruşu ve sevgisi vardır.

Bu anlamlı günde, başta ülkemiz ve milletimiz için evlatlarını toprağa veren şehit babalarımız olmak üzere, gazilerimizi ve onların kıymetli ailelerini saygı ve minnetle selamlıyorum.

Yüreğimizde hiç dinmeyen bir sızı olarak yaşamaya devam eden Şampiyon Meleklerimizin değerli babalarını da sevgiyle kucaklıyor, evlatlarının aziz hatırasını yaşatmak için gösterdikleri kararlılığı ve metaneti saygıyla selamlıyorum.

Hayatımıza kattıkları değer, sevgileri ve rehberlikleriyle her zaman yanımızda olan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü en içten duygularımla kutluyor; aramızdan ayrılan babalarımızı rahmetle anıyor, hayatta olan tüm babalarımıza sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum.”