Berova mesajında, “Evlatlarının geleceği için fedakârca çalışan, ailesine sevgiyle rehberlik eden ve topluma faydalı nesiller yetişmesine katkı sağlayan tüm babalarımızın Babalar Günü’nü gönülden kutluyorum" dedi.

Babaların aile yapısının en güçlü dayanaklarından biri olduklarını kaydeden Berova, babaların emeğiyle, alın teriyle, sevgisiyle ve hayat tecrübesiyle geleceğe yöne veren miraslar olduklarını kaydetti.

Özdemir Berova, tüm babalara sağlık, huzur ve aileleriyle birlikte mutlu bir ömür dileklerinde bulundu, babası Ziraat Yüksek Mühendisi Özel Berova başta olmak üzere, ebediyete intikal eden tüm babaları rahmet, minnet ve saygıyla yâd ettiğini belirtti.