Başbakan Üstel, yayımladığı açıklamada İncirli’yi kutlayarak, demokratik yarışa katkı koyan diğer adaylar Erkut Şahali ve Asım Akansoy’u da gösterdikleri olgunluk nedeniyle tebrik etti.

Demokratik geleneklerin önemine vurgu yapan Üstel, siyasi partilerdeki yarışların olgunlukla tamamlanmasının Kıbrıs Türk siyasetinin kökleşmiş demokrasi kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu belirtti.

Üstel, İncirli’nin genel başkanlığa seçilmesinin ardından, “Kıbrıs Türk halkının ortak hedefleri doğrultusunda, devletimizin kurumları ve halkımızın menfaatleri için üretilecek her yapıcı katkının değerli olduğunu bir kez daha vurguluyorum” ifadelerine yer verdi.

Başbakan Üstal, sonuçların CTP’ye, demokrasiye ve ülkeye hayırlı olmasını dileyerek mesajını tamamladı.