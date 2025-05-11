Başbakan Üstel'in mesajı şöyle:

"Engelliler Haftası’nı kutlarken, sadece farkındalıkla yetinmiyor; attığımız somut adımlarla toplumumuzun her bireyine eşit, onurlu ve erişilebilir bir yaşam sunma kararlılığımızı bir kez daha vurguluyoruz.

Hükümet olarak göreve geldiğimiz günden bu yana, yıllardır atıl durumda bekleyen projeleri tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmanın gururunu yaşıyoruz. Bu kapsamda, dokuz yıldır açılmayı bekleyen Lefkoşa Engelsiz Yaşam Evi’ni hizmete açtık. Güzelyurt Güneşköy ve Girne Karakum Engelli Rehabilitasyon Merkezlerimizin tadilat ve modernizasyon çalışmalarını tamamladık. Tangül Çağıner Vakfı'nın katkılarıyla kurulan Sevgi Evi'ni ise 2025 yılında hizmete açtık.

Sadece bakım ve rehabilitasyon alanında değil, aynı zamanda hak temelli yaklaşımlarla da ilerliyoruz. Şehit Ailelerimiz ve Malül Gazilerimiz için Türkiye Cumhuriyeti ile yaptığımız protokol sayesinde, kardeş ülkemizdeki tüm sosyal haklardan eşit şekilde faydalanmalarını sağladık.

Sosyal hizmet altyapımızı güçlendirme çalışmalarımız da hızla devam ediyor. Sosyal Hizmetler Dairesi’ne iki adet tam donanımlı engelli aracı kazandırdık. Yenierenköy-Dipkarpaz bölgesinde 18 yaş üstü bireyler için yeni bir engelli rehabilitasyon merkezi ve huzurevi projesini başlattık. Ayrıca Engelli Bakımı ve Rehabilitasyonu Yasa Tasarısı ile Özel Bakım Merkezleri ve Huzurevleri Yasa Tasarısı’nı hazırlayarak meclis komitesine sunduk. Sosyal Yardımlar Yasası’nı da günümüz koşullarına uygun şekilde yeniden düzenledik.

Bizler için engellilik, bir kusur değil; birlikte daha güçlü bir toplum olma sebebidir. Bu vesileyle, tüm engelli vatandaşlarımızın ve ailelerinin Engelliler Haftası’nı içtenlikle kutluyor, her zaman yanlarında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyorum."