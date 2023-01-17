Başbakan Ünal Üstel, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Ankara temaslarını değerlendirdi.

Başbakan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verimli ve samimi bir toplantı gerçekleştirdiklerine işaret ederek, “Bu görüşme sonrasında çok önemli adımların atılması konusunda ortak kararlar üreterek üç yeni önemli müjdeyi halkımızla paylaştık” dedi.

Üstel, açıklamasına şöyle devam etti:

“Bu müjdelerimizin ilki Türkiye’den kablo ile elektrik temini projesidir. Proje ile ilgili tüm çalışmaları çok yakın bir gelecekte tamamlayarak tıpkı Asrın Projesi ile su sorununu çözdüğümüz gibi halkımızın elektrik konusunda yaşamakta olduğu sıkıntıları çözüme kavuşturacağız.

İkinci olarak vatandaşlarımızın Türkiye’deki sağlık sisteminden yararlanabilmesini sağlamak amacıyla çalışma başlatıyoruz.

Son olarak, Türkiye Cumhuriyeti ve KKTC iş birliği ile sosyal konut projelerini en yakın zamanda hayata geçirerek gençlerimizin yaşamış olduğu konut sıkıntısına çözüm buluyoruz.”

“VERMİŞ OLDUKLARI DESTEKLERDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDERİM”

Başbakan Ünal Üstel, “Bu vesileyle yaşadığımız her zorlukta, sıkıntıda yanımızda duran, tüm projelerimize destek veren ana vatan Türkiye Cumhuriyeti devletine, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'a KKTC'ye vermiş oldukları desteklerden dolayı teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.